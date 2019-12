Da Hergeirsson sparket sko i ansiktet på spiller, måtte ledere og spillere gå mellom

Herrem forteller at hun godt kan se for seg at dette har skjedd. Hun er ikke overrasket.

– Egentlig ikke, for jeg vet jo hva som bor inni den lille mannen, sier hun og ler hjertelig.

Både Løke og Herrem er blant flere som roser sjefen for måten han har opptrådt på i mesterskapet i Japan. Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal like så, men også hun mener at det fortsatt er en vulkan inn i landslagssjefen.

– Ja, det er det. Han kan fortsatt klikke. Men han har vært veldig rolig og fin i VM altså. Som team har vi jobbet veldig godt, og vi har snakket mye om akkurat det å skape en ro og skape en autoritet i at vi har ro.

Selv om det ikke hjalp mot Spania.

– Men det er veldig viktig at Thorir også gjør sånne justeringer når du har et litt annet lag enn vanlig, mener Bredal Oftedal.

Landslagssjefen forteller at han og trenerteamet har vært bevisste på dette. Fra de i sommer skulle sveise sammen nye og gamle spillere.

– Vi vet at det er stress i mesterskap. Det er lett å bli stresset. De ferske kan bli stresset av at det er nytt, og de erfarne kan bli stresset av at de bærer store deler av lasset. Vi trenere kan stresse spillerne. Så det handler om å være de som forsøker å holder roen, og holder hodet kaldt, men det er ikke alltid like enkelt. - Men jeg er blitt roligere med årene. Jeg har lært meg at det kan være lurt, sier Heigeirsson.

Og vi lærer så lenge vi lærer, sier Hergeirsson med et smil, etter bevisst å ha vridd på ordtaket.

– Og det er definitivt slutt på flyvende sko i garderoben?

– Ja, det var et uheldig sleivspark for mange år siden. Man gjør noen tabber, og lærer av det.