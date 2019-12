Søndag fra kl. 10.30: Se langrenn på TV 2 eller Sumo!

Han ble påmeldt til søndagens 15 kilometer kort tid etter at han vant lørdagens sprint. Men, selv om Johannes Høsflot Klæbo har friplass, takket han nei.

Og han gjør ikke det for å spare krefter til sprinten i Planica neste helg. For det virker ganske opplagt at det er lettere for Klæbo å skaffe seg 100 verdenscuppoeng i Planica på sprint enn å vinne 15-kilometeren i Davos.

– Det er ikke begrunnelsen. Jeg har nå fått 100 poeng her, og det hadde vært spennende å gå i Davos i morgen for å se hvordan kroppen hadde reagert på dag to ved å reise opp i høyden. Men, nå drar jeg herfra med en god følelse, sier Klæbo til TV 2.

– Det er nå mulighet for en veldig viktig treningsperiode frem til Tour de Ski. Og derfor står jeg nok over det som er av skirenn frem til jul. Jeg tror kroppen har godt av litt trening, fortsetter sprintfantomet.

Tour de Ski blir viktig

Verdenscupen sammenlagt er trønderens store mål denne sesongen.

– Du nevner Tour de Ski, hvor det er utrolig mange poeng å kjempe om, det påvirker kanskje avgjørelsen om å ta juleferie?

– Ja, det er jo slike vurderinger jeg må ta. Hvis du kjemper om en pallplass sammenlagt i Tour de Ski, så er det hva som betyr noe i sammendraget. Også er det litt med at den dagen jeg begynner å føye meg etter hva andre gjør – jeg vet at Bolsjunov går i morgen, Emil (Iversen) det samme – og da er det desto mer fristende å stå over. Da gjør jeg det på min måte, jeg har lagt en plan og vil følge den. I fjor fungerte det, så får alle andre gå så mange skirenn de ønsker, slår han fast.

Hjem til Trondheim

Klæbo dro etter sprintrennet i Davos til Zürich. Sammen med pappa sover han over der, og drar tidlig søndag hjem til Trondheim.

– Jeg ønsker å kjempe om seieren i de rennene jeg går. Med tanke på søndagens 15 kilometer i Davos, så tror jeg det hadde vært mye mer vrient å få 100 poeng der enn på sprinten her. Da er det kanskje like greit å komme seg hjem og gå Rindalsrennet, forklarer 23-åringen.

Klæbo tar altså juleferie fra verdenscupen frem til første renn i Tour de Ski. Det går i Lenzerheide 28. desember.

