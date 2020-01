Mener Ap-toppenes fortid er problematisk

– Problematisk

Dag Terje Andersen er i dag fraksjonsleder for Eva Kristin Hansen.

– Jeg har tillit til at Hansen har en klar rolleforståelse for forholdet mellom Stortinget og regjeringen, både da og nå. Andersen var ikke hennes sjef den gangen, selv om han var minister. Det er mer problematisk at han er det nå, sier Nordby Lunde.

Hun understreker at hun mener Hansen har vært ryddig i saken så langt, og at hun også har uttrykt ønske å gå langt tilbake i tid.

– Til tross for at Eva Kristin Hansen har uttrykt at hun er villig til å gå så langt tilbake som det kreves for å komme til bunns i denne saken, dreier spørsmålene fra Ap seg først og fremst om perioden etter 2012. De virker lite interessert i hva som skjedde tidligere.

Hansen: Ikke opptatt av å frede tidligere statsråder

Hansen mener Høyre og Nordby Lunde driver et politisk spill.

– Jeg registrerer at Nordby Lunde mener Stortinget skal gå lengre tilbake i tid enn 2012. Det har vi også vært veldig opptatt av fordi vi mener det er viktig å komme til bunns i alt som har skjedd i denne saken. Men, det er faktisk regjeringen selv, som kun har redegjort overfor Stortinget fra innføringen av forordningen i 2012. Det forholder vi i Stortinget oss til, men er selvfølgelig helt åpen for alle opplysninger, sier Hansen.

SAKSORDFØRER: Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører Nav-saken i stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto: Stian Lysberg Solum

Hun sier alt skal på bordet i saken, og benekter at hun vil frede tidligere statsråder.

– Jeg mener at alt skal på bordet i denne saken. Det skylder vi alle de som er uskyldig rammet. Jeg er derfor absolutt ikke opptatt av å frede tidligere statsråder, som Nordby Lunde antyder.

Hansen mener Nordby Lunde heller «burde ta opp med sine egne folk i regjeringen at det faktisk var regjeringen som ikke ønsket at Stortinget skulle foreta undersøkelser tilbake i tid utover 2012».

– Regjeringen ønsket at et utvalg oppnevnt av dem selv skulle gjøre dette, til tross for krav fra flere partier om at det var Stortinget som burde sette ned en uavhengig granskingskommisjon, sier Hansen.

Hun mener Høyre forsøker å dreie fokus bort fra hva denne saken dreier seg om.

– Nemlig å komme til bunns i hva som gikk feil i regjeringen når alarmen gikk og folk fortsatt ble satt i fengsel. Denne saken er for alvorlig til å drive politisk spill.

Hansen hevder Høyres medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen har sagt at Dag Terje Andersens fortid som statsråd ikke er problematisk.

– At Dag Terje Andersen har vært Arbeidsminister, har vært tatt opp på flere møter i komiteen av han selv og han har spurt om dette er problematisk. Komiteens medlemmer fra Høyre har aktivt sagt at det ikke er det. Dette har vi valgt å forholde oss til.

Dag Terje Andersen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.