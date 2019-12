Forbereder seg på julefeiring i polhavet

Ousland og Horne vil følge «Lance» hele veien

Ebbesen forklarer at polhavet har en egen dynamikk og at det derfor er vanskelig å spå hva som kommer til å skje, men han tror uansett at polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er klare på at de vil følge skipet hele veien. Det vil de for å kunne fullføre sitt prosjekt. Han er samtidig tydelig på at det er utelukket med en redningsaksjon slik situasjonen er.

– Det er klart at Sysselmannen på Svalbard og hovedredningssentralen holder øye med det, men de går ikke utover sitt mandat eller leker hyggelige. Sånn er det ikke. Dette er et område som er helt unikt og helt fantastisk, og som er helt nydelig at Norge får være en del av. men da skal vi på samme tid respektere at det er i en del av verden hvor du ikke kommer med ønsker, sier han.

På samme tid er også polfarerne veldig klare for å komme hjem til familiene sine.

– De har vært der oppe i over tre måneder, så en dage eller to fra eller til spiller ikke så mye rolle, men de vil også så klart komme hjem til familie. Mike Horn har døtrene sine på Svalbard, og alle er nå klare for å avslutte dette og summere opp i hodet sitt, sier Ebbesen på samme tid som de to vil fullføre sin historiske ferd.

– De har satt en ny standard, og har vært vitne til isen på en tid og på en måte som ingen har gjort før. Det er mange ting som de ønsker å få i havn på en måte de er komfortable med.