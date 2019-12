Bak Johannes Høsflot Klæbo og Lucas Chanavat sprintet Håvard Solås Taugbøl inn til tredjeplass, som var 26-åringens første pallplassering i verdenscupen i karrieren.

Taugbøl tok seg til umiddelbart til ansiktet og gråt over prestasjonen i målområdet, før han fikk gratulasjoner og klemmer av både Sindre Bjørnestad Skar og Klæbo.

– Det var fantastisk deilig. Jeg føler jeg har jobbet ganske hardt i mange år og at jeg har fått muligheter, men at det aldri har løsnet helt. Da jeg krysset målstreken, var det en veldig deilig følelse. Det var gått endelig å få det ut, sier Håvard Solås Taugbøl til TV 2.

– Man går mot folk som har dette som en vanlig hverdag, så det føles kanskje rart å være så rørt for en tredjeplass, men personlig betyr det veldig mye, fortsetter Taugbøl.

Taugbøl står utenfor landslaget.

– Det koster mye. Selv om jeg ikke er på landslaget, føler jeg at jeg jobber og er like seriøs som de på elitelaget. Det er toppidrett, så alle kan ikke være på toppen. Det er klart det er tøft å være under og prøve å slå dem på toppen, men man må ta muligheten man får, og endelig løsnet det, sier han.

Til daglig er Taugbøl en del av Team Veidekke Innlandet.

– Det er alltid spesielt å være på pallen for første gang i verdenscupen. Håvard har holdt på i så mange år. Han har spesialisert seg på sprint, kjempet om å være med på sprintlaget og vært inn og ut av verdenscup-lag. Nå får han kanskje mer ro, og fortsetter han å levere resultater, er han en naturlig mann for sprintlandslaget, mener den tidligere lagrennsstjernen Petter Northug i TV 2s sending fra Davos.

Bjørnstad Skar, som ble nummer fire, unnet Taugbøl en plass på pallen.

– At det var Håvard som skulle ta tredjeplassen, var så sinnssykt fortjent, for han har vært en av verdens beste skøytesprintere i mange år uten å komme på pallen. Det er veldig morsomt at han får det til, sier han til TV 2.

– Jeg blir nesten litt rørt selv. Vi er nesten naboer, trener sammen og er jevngamle. Jeg har kjent Håvard i sikkert ti år. Det er artig at han får det ut, for han er fryktelig god, sier Bjørnstad Skar om 26-åringen fra Lillehammer.