Chelsea - Bournemouth 0-1 (0-0)

Saken oppdateres!

Etter fem strake tap ble det en jubelkveld for Bournemouth da de slo Chelsea på Stamford Bridge lørdag.

– En perfekt utført bortekamp, og det skjer igjen at når Eddie Howe er presset så kommer han opp med noe som funker for Bournemouth. Det der er den deiligste av alle seire for laget fra sørkysten, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

For Chelsea ble det en nok en tung kveld.

– Det ble en blytung dag for Lampard og Chelsea som i ligaen er i helt elendig form. Fire tap på de siste fem, det går ikke, er dommen fra Hangeland.

– Nå begynner resten av ligaen å skjønne hva Chelsea er for noe og kommer opp med mottrekk og motspill. Da må Lampard tilbake til tegnebrettet og tenke litt, mener han.

– Han fikk mye juling

Joshua King var tilbake på banen for Bournemouth etter å ha vært ute med skade, men fikk ingen enkel kamp mot Chelsea.

– Jeg vil si at han ble kastet litt til løvene, fordi han er helt alene. Han har en jobb som er ganske utakknemlig som spiss. Han ligger mest på egen banehalvdel. Han venter på kontringsmuligheter som han skal ta, men han får mye juling og det er mye dueller, sier Solveig Guldbrandsen i Premier League studio.

Og juling ble det. Kvarteret før slutt ble King felt av Chelseas N'Golo Kanté. Nordmannen ble liggende og holdt seg til undersiden av låret, og ble byttet ut like etterpå.

TV-bildene viste at King strakk seg etter ballen og skled i gresset. Han slo hånden umiddelbart i gresset, og det var tydelig at noe var galt.

– Det der er ikke gode nyheter. Ikke for Bournemouth, ikke for Norge. La oss håpe det ikke er alvorlig, sier kommentator Peder Mørtvedt.

Gosling avgjorde

King hadde tre sjanser før han ble byttet ut, men fant ikke veien til nettmaskene. Da tok lagkameraten ansvar. For like før slutt løftet Dan Gosling ballen over Kepa og i mål. VAR sjekket for offside, men målet ble godkjent og Bournemouth sikret seieren.

Det var midtbanespillernes første scoring denne sesongen. Forrige sesong hadde han to scoringer.

Kings Bournemouth tok viktige poeng i bunnstriden, mens Chelsea tapte viktige poeng i toppen av tabellen. Norwich fikk med seg ett viktig poeng da de rystet Leicester og klarte 1-1 på King Power Stadium.