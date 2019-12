Se Ødegaards lekre detalj i vinduet øverst!

Martin Ødegaard var toneangivende da Real Sociedad klarte uavgjort mot serieleder Barcelona.

Drammenseren gikk av gresset uten å notere seg for målpoeng, men var hyppig involvert for et Real Sociedad som hadde mer ball enn Barcelona.

– Imponerende

Ødegaard viste seg frem med noen lekre detaljer og driblinger. 20-åringen prøvde seg fra langt hold flere ganger, og var nær en assist til Willian José i andre omgang. TV 2s kommentator var rask med å finne frem superlativene.

– Det har vært en imponerende omgang av Martin Ødegaard. Det er bra skalle på den gutten, sa Simen Stamsø-Møller da lagene gikk til pause, og la til grunn at playmakeren har imponert i flere av toppkampene denne sesongen.

Han får støtte av ekspertene i TV 2s studio.

– Ødegaard var meget, meget god. Det må være noe av det beste han har levert for Real Sociedad med tanke på motstanderen. Han var sentral fra start til slutt, roser Jesper Mathisen.

Barcelona snudde

Real Sociedad gikk fryktløst til verks på hjemmebane mot den spanske serielederen. Bare elleve minutter var gått da Mikel Oyarzabal sendte dem i ledelsen på straffe. I forkant hadde midtstopper Diego Llorente blitt dratt ned av Sergio Busquets etter en Ødegaard-corner.

Kort tid før pause tok Barcelona Real Sociedad i ubalanse. Luis Suárez spilte fri Antoine Griezmann, som lobbet ballen i mål mot sine gamle lagkamerater.

Like etter pause sendte Suárez katalanerne i ledelsen. Men Real Sociedad bet seg fast, og utlignet ved svenske Alexander Isak etter drøyt timen spilt.

Flere scoringer ble det ikke på Anoeta. Dermed risikerer Barcelona å miste tabelltoppen til Real Madrid, mens fjerdeplasserte Real Sociedad kan bli passert av fire lag.