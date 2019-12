Se seieren til Svahn i vinduet øverst!

Maiken Caspersen Falla var eneste norske kvinne som tok seg til sprintfinalen i Davos.

Hun tok seg videre på tid i semifinalen og konkurrerte mot tre andre nasjoner i finalen. Stina Nilsson, Jonna Sundling og Linn Svahn fra Sverige, russiske Natalia Neprajeva og Sophie Caldwell fra USA.

Falla var med helt inn på oppløpet, men Svahn overrasket og tok sin første verdenscupseier i karrièren.

– Det er helt galskap, skikkelig heftig. Men det er et mål man har hatt og jeg er fremdeles ung og det er sykt at jeg klarer det i den første verdenscupen jeg stiller opp i i år, sier Svahn til TV 2.

– Det var skikkelig imponerende. Enda en svenske, hva skal vi gjøre?, spøker Falla som var fornøyd med egen innsats:

– Jeg er kjempefornøyd. Denne løypen her er sånn at man «grugleder» seg, fordi jeg vet at den ikke passer mine personlige egenskaper så godt. Det var nesten sånn at det var litt deilig da jeg trodde at jeg hadde røket ut av semifinalen, sier Falla til TV 2 og ler før hun fortsetter:

– Jeg var selvfølgelig veldig glad for å gå finale. Jeg er stolt over at jeg turte å ta initiativet, turte å gå på fra start og gi det jeg hadde.

Falla tok pallplass sammen med Caldwell. De to kom likt over mål.

– Det er en ny Svahn som er født i svensk langrenn. Hun har en ekstra H i navnet. Det tyter av gode svenske sprintere, utbryter TV 2s kommentator Marius Skjelbæk i det Svahn gikk over mållinjen.

– I en uke der alt har handlet om Frida Karlssons startnekt i svenske medier, så er det Linn Svahn som flyr inn i langrennshjertene til Sverige. Det er en stor dag faktisk, og det er noe vakkert over unge si setter verdenseliten på plass, sier Skjelbæk.

Petter Northug mener Svahn tok seieren på mesterlig vis.

– Hun har ikke forstått helt hva som har skjedd her i dag. Hun er veldig glad. Det er klart det er stort å ta sin første verdenscupseier. Men måten hun gjorde det på over siste bakketopp, har et gir som ingen andre har, får med seg farten over og var sterk på oppløpet, sier Northug som kommenterer for TV 2 i Davos.