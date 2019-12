To nordmenn på lagene som skal kjempe i BLAST 2020

Joakim «Jkaem» Myrbostad og Håvard «Rain» Nygaard er blant spillerne som skal kjempe i neste års BLAST-turneringer.

BLAST Pro Series er over for i år og danskene i Astralis ender året med å løfte nok et trofé. På turneringens siste dag avslører arrangørene hvilke lag som skal kjempe om millionbeløpene i 2020.