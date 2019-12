Ifølge VG jobber mannen som pilot.

– De etablerte en kontakt via nettet som gjorde at hun kom hit og ble involvert i ham. Bakgrunnen for etterforskningen er at politiet fikk opplysninger fra fornærmede om at hun hadde et opphold hos tiltalte der hun ble utsatt for press for å gjennomføre arbeid og for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Jon Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til VG.

I løpet av den påfølgende halvannen måneden skal tiltalte ha utnyttet kvinnen til å jobbe om lag tolv timer om dagen på et arbeidssted, uten arbeidskontrakt og lønn. I tillegg skal hun ha gjort husarbeid hjemme hos tiltalte.

– Han avviser tvert enhver anklage, og stiller seg utenforstående til at det bevismessig kan være dekning for anklagene. Han har aldri hatt til hensikt å smugle henne inn, det har vært en regulær date og enighet om at hun skulle komme, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling.

I løpet av den samme perioden i august-september i fjor skal han ha forgrepet seg mot kvinnen og utøvet vold mot henne i forbindelse med overgrepene. Mannen er tiltalt for grov voldtekt av kvinnen ved flere anledninger.

Det er satt av én uke til rettssaken som starter i Øst-Finnmark tingrett 6. januar.

