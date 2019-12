Vi nordmenn elsker SUV-er. Denne biltypen har hatt en svært sterk posisjon de siste 20 årene, og har blant annet stjålet mye salg fra stasjonsvognene.

Samtidig har utvalget nærmest eksplodert. De siste årene har det rullet inn en rekke nye SUV-er og mindre crossovere i markedet.

For norske kjøpere er det ekstra attraktivt at mange bilprodusenter nå satser på elektriske SUV-er. Der Tesla Model X en stund fikk eie dette markedet helt på egenhånd, har det nå kommet til flere konkurrenter.

En av dem er Audi e-tron som virkelig har truffet markedet perfekt.

Kostbar bil

I oktober var dette Norges mest solgte bil. Og etter årets 11 første måneder, er e-tron den mest solgte SUV-en her til lands. Det er en spesielt imponerende prestasjon når vi vet at e-tron også er en av de dyreste SUV-ene på markedet.

e-tron 55 som var først ut, koster fort mellom 800.000 og 900.000 kroner, med "riktig" utstyr på plass. Audi tilbyr også en godt utstyrt modell de har kalt Fast Track, som koster fra 810.000 kroner.

Den standard utstyrspakken er ganske omfattende. Men som på alle andre Audi-modeller er svært mye ekstrautstyr tilgjengelig, noe som fort driver prisen til værs.

Slik ser det ut inne i e-tron. Kvalitetsfølelsen er høy.

Har økt salget, men ikke nok

5.095 nordmenn har blitt eiere av en e-tron så langt år. Dermed legger den mer folkelige storselgere som Toyota RAV4 og Mitsubishi Outlander bak seg på salgsstatistikken.

Toyota RAV4 er nærmest definisjonen på en norsk folke-SUV.

RAV4 har solgt 4.769 eksemplarer, mens Outlander ligger på 4.584. Begge disse to har forresten økt salget sitt i år, men altså ikke tilstrekkelig til å klare å holde unna for e-tron helt i toppen.

På fjerdeplass er det elbil igjen. Der finner vi nemlig Hyundais kompakte Kona. Dette er en bil som har hatt en litt turbulent start i markedet. Hyundai har nemlig slitt med å dekke etterspørselen, her har det derfor vært lange ventelister. Nå har den norske importøren lyktes med å få bra med biler til landet. 3.166 er antallet for Kona så langt i år.

Siste generasjon Outlander har vært en eneste stor opptur for Mitsubishi i det norske markedet. Bilen er langt fra ny, men selger fortsatt svært godt.

Selger mye mer enn de andre modellene

Også femteplassen er elektrisk. Der finner vi bilen som har mangedoblet Jaguar-salget her hjemme. I-Pace utmerker seg med svært gode kjøreegenskaper og et eksklusivt interiør. 2.969 norske kunder har kjøpt og fått registrert I-Pace i år.

PS: Hvor viktig salget av e-tron er for Audi her hjemme, ser vi når merket totalt sett har solgt 6.822 biler så langt i år. Det betyr at alle de øvrige modellene har gått unna i rundt 1.800 eksemplarer, mens e-tron alene altså står for over 5.000 biler.

