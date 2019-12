Se scoringene i vinduet øverst!

Liverpool har nå plukket vanvittige 49 poeng på 17 Premier League-kamper, og har elleve poeng ned til Leicester før tittelrivalen skal i aksjon mot Norwich.

Liverpool har vunnet samtlige hjemmekamper, og åtte på rad uansett arena i ligaen.

Mohamed Salah var kampens store spiller med to scoringer. Først med en utsøkt avslutning i det lengste hjørnet, så med en hælflikk mellom beina på Watford-forsvarer Christian Kabasele.

– Det er magiske øyeblikk, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

Den første scoret han med den svakere høyrefoten. Langt fra tilfeldig, skal en tro den egyptiske stjernevingen.

– Jeg har trent mye på å bli bedre med høyrefoten, røper 27-åringen overfor BT Sport.

Slapp med skrekken

Watford hang imidlertid godt med i det som var manager Nigel Pearsons debut. Tabelljumboen yppet seg på Anfield, men måtte gi tapt etter å ha brent flere store sjanser.

Salah mener likevel at Liverpool hadde god kontroll.

– Vi har spilt sammen i tre-fire år nå. Vi vet når vi skal bevare roen, og når vi skal spille hurtig. Det virket som tilskuerne hadde litt panikk av og til, men vi har vunnet noen kamper 1-0 denne sesongen, så det går bra, sier Salah til BT Sport.

James Milner påpeker at det var krevende vindforhold å spille i på Anfield.

– Det gjorde det vanskelig å spille, og vi slo langt litt oftere enn vi ville. Men vi kan ikke alltid spille fin fotball, understreker veteranen.

TV 2s fotballekspert mener at Liverpool vant på en dårlig dag.

– En resultatmessig perfekt dag for Liverpool, men prestasjonsmessig ikke i nærheten. Men skal du vinne ligaen, må du gjennom disse kampene, konstaterer Brede Hangeland.

– Det var vanskelig å vite hvem som lå på bunn og topp av Liverpool og Watford, fortsetter han.

Superkontring

Etter en treg og sjansefattig start på kampen, tok det fyr de ti siste minuttene av første omgang. Watfords Abdoulaye Doucouré fikk en kjempesjanse, men bommet regelrett på ballen. Muligheten endte opp i at tabelljumboen fikk corner.

Liverpool ryddet unna og gikk lynraskt i angrep. Sadio Mané spilte ballen frem til Salah. Egypteren vendte av nærmeste forsvarer på lekkert vis, før han skrudde ballen i det lengste hjørnet med den svakere høyrefoten.

– Når du får corner mot Liverpool, er det farlig for deg, konkluderer den anerkjente journalisten Guillem Balagué i TV 2s Premier League-studio.

Traff stolpen

Watford fortsatte å produsere store sjanser. Ismaïla Sarr bommet på ballen, mens Gerard Deulofeu bommet alene med keeper og skrudde et hjørnespark rett i stolpen.

Liverpool klarte imidlertid å stå imot Watford-presset, og punkterte kampen med Salahs scoring like før full tid.

PS! Nå venter en liten Premier League-pause for Liverpool. Snart reiser serielederen til Qatar for å spille VM for klubblag. Neste ligakamp er mot Leicester 2. juledag.