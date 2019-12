BMWs minstemann, 1-serie, er blitt fornyet. I år kom det en helt ny generasjon av bilen. 2019-utgaven har ikke bare fått et nytt design, den er også blitt romsligere – og den har fått forhjulstrekk.

Det siste er nesten som å banne i kirka hos BMW. Men forklaringen er lett å forstå. Akkurat 1-serie-kundene er nemlig veldig lite opptatt av om det er bakhjulsdrift eller forhjulstrekk. Og rent teknisk, gir forhjulstrekk BMW anledning til å unytte plassen i bilen bedre.

Siden 2004, da 1-serie først ble lansert, er det solgt over 1,3 millioner eksemplarer. Så dette er en viktig bil – som også hanker inn mange kunder som aldri har hatt BMW tidligere. Da gjelder det å imponere – og sørge for at de velger BMW også neste gang.

Den minste bilen, er således en svært viktig døråpner.

Men konkurransen er knallhard, ikke minst etter at Mercedes kom med nye A-klasse. Den legger lista skyhøyt. Og i kulissene lurer Audis kommende generasjon av populære A3, også.

Mens både Audi A3 og Mercedes A-klasse er tilgjengelig som ladbar hybrid, er det så langt kun bensin og dieselmotorer på BMW 1-serie. Det vil nok påvirke salgstallene.

Testbilen vi har til å bli kjent med BMWs nykommer er imidlertid ingen hvilken som helst modell. Dette er flaggskipet i 1-serie-sortimentet: M135i xDrive.

Norsk vinter og BMW M135i xDrive passer godt sammen. Vi synes også dette er den kuleste vinkelen å se på bilen. Fronten er litt mer kontroversiell ...

Hva er dette?

Her har BMW tatt en liten bil, gitt den en kraftig motor på 306 hk / 450 NM dreiemoment, og i tillegg sørget for at forhjulene slipper å gjøre all jobben alene. xDrive betyr firehjulsdrift.

Vi snakker altså ikke om en fullverdig M-bil, ala M3 og M2, men likevel såpass spenstig at den hever seg over GTI-klassen.

På nye 1-serie er akselavstanden 20 mm kortere enn før og vekten på chassiset er redusert med 30 kg, samtidig som det er blitt stivere.

M135i er i tillegg utstyrt med blant annet sportsunderstell, sportsstyring, åtte-trinns Steptronic Plus automatgir og Torsen-diff på forakselen.

Alt sammen bidrar til ta 1-serie er blitt enda bedre å kjøre enn forgjengeren.

Grillen er blitt diger, slik vi er vant med på nye BMWer. Heldigvis er den litt mørkere her, slik at den ikke dominerer fronten for mye. Detaljene på hver kant av frontfangeren, i samme farge som grillen, er del av stylingpakken til toppmodellen.

Hvordan er den å kjøre?

I testperioden vår, er det mye snø og kulde. Strengt tatt skulle vi nok helst hatt bare veier og sommerdekk, for å virkelig få sjekket kjøreegenskapene. Men samtidig gir norsk vinter oss muligheten til å la den utfolde seg på litt annet føre – og vise seg fra en annen side. Vi klarte å finne noen steder der veiene ikke er ødelagt av salt, der det i stedet er snø og kaldt, og perfekt for å leke seg litt. Og hvis du vil ha det moro, er denne bilen helt med!

Det er riktignok firehjulsdrift, og du får maks halvparten av kreftene sendt bakover. Men den lar seg ikke be to ganger om å slenge litt med rumpa. Fullt så morsomt og bredt som med ren bakhjulsdrift er det ikke. Vi merker noen ganger at vi gjerne skulle hatt enda mer av effekten ut på bakhjula. Men på en annen side, er det veldig behagelig å ha firehjulsdriften når kreftene skal brukes effektivt. Særlig nå som veiene ofte er glatte.

På vanlig vei, viser BMW at de kan dette med kompakte biler og sporty kjøreegenskaper. Styringen er presis og ikke for tung, og i svingene er det føret som gjør at vi ikke kan gi på mer, ikke understellet. Vi får en sterk følelse av at dette kan være rasende morsomt på svingete og tørre sommerveier.

Om den i tillegg er hvassere enn Mercedes A 35 AMG, må vi se nærmere på når vi får kjørt bilen med sommerdekk. Det er nok ganske jevnt mellom disse.

Baksetet er blitt mer romslig. Nå har du bedre plass til både ben, hode og albuer.

Hvordan er plassen?

Lengde på nye 1-serie, som kun leveres i femdørs-utgave, er 4.319 mm. Det er 5 mm kortere enn sin forgjenger. Som nevnt over, er også akselavstanden blitt redusert. Likevel er den innvendige plassen blitt bedre. Mye takket være at det nå er forhjulstrekk. I tillegg har bredden økt med 34 mm, til 1.799 mm, og høyden økt med 13 mm til 1.434 mm.

Hva dette betyr i praksis? Jo, i baksetet har du 33 mm mer beinplass, og mer luft rundt albuer og hodet. Dermed har du overraskende bra plass, til tross for de utvendige målene.

To voksne kan fint sitte i baksetet. Det ekstra innvendige volumet kommer dessuten fører og passasjer i forsetet til gode.

I bagasjerommet er kapasiteten økt med 20 liter, slik at det nå rommer 380 liter. Det betyr rett og slett at BMW har mest plass av de tre tyske. A-klasse har 370 liter, mens A3 (som snart blir erstattet av en helt ny generasjon) har bare 340 liter.

Setene kan legges ned i 40/20/40-konfigurasjon, noe som også er praktisk. Med alle setene nede er det 1.200 liter til rådighet.

Førermiljøet er stilig og har tatt et langt steg mot mer premiumfølelse enn forgjengeren. BMW holder seg heldigvis til menyhjul.

Finest utenpå eller inni?

Design, ja. Hmmm. Denne er vanskelig. Vi var mildt sagt noe skeptiske til 1-serie, da vi så de første bildene. Slik var det for øvrig i forbindelse med alle 1-serie-lanseringene. Det er ingen av dem som kan beskrives som "vakre". Men faceliften av forrige generasjon, gjorde i alle fall en hel del for å gjøre akkurat den utgaven mye penere.

Det vi ikke helt har klart å venne oss til på den nye, er de lett skråstilte frontlyktene og den store grillen. Her skal det sies at design på en del BMW-modeller har vokst på oss i løpet av tiden. Så kanskje det "sitter" litt bedre om en stund.

Testbilen ser bedre ut enn de andre utgavene – med mer aggressiv frontspoiler, mørkere grill, som gjør at den er litt mindre prangende, tøff takspoiler bak og to tykke enderør. M-stylingen er som alltid et klart visuelt løft på BMWer.

Interiøret preges av nytt dashbord-design med den heldigitale instrumenteringen BMW Live Cockpit Professional. Den har vi klaget på før – og det funker ikke noe bedre i 1-serie. Det er rotete visning, vanskelig å lese og turtelleren går "feil" vei. Her er det rett og slett mange andre som gjør det bedre.

Men BMW sverger til å bruke menyhjul med knapper rundt, til infotainmentsystemet, og det takker vi for! Alt for mange går over til rene touch-skjermer. BMW har et av bilbransjens beste systemer. Det nyter også 1-serie godt av.