Ønsker forbud mot miljøskadelig glitter: – Det er overalt i juletider

Ytreberg håper glitteret ikke er like pent i forbrukerens øyne når man vet at mye av glitteret havner i naturen.

Borte neste år

Mester Grønn er et av firmaene som har innført tiltak mot mikroplasten i julepynt.

– Det kommer som et resultat av sertifiseringen fra Miljøfyrtårn. De satte inn et krav om mikroplast i forbruksartikler, forteller miljøsjef i Mester Grønn, Henrik Jagland.

Hos plantekjeden gjelder ikke bruken av glitter kun på blomster, men også på andre varer de har i butikken. De har beregnet at omtrent 200.000 varer blir fjernet fra butikkene rundt om i landet.

– Ettersom vi har kontrakter som går ut året vil man finne plastartikler og glitter i butikkene våre denne julen, men det blir ikke slik neste år, sier Jagland.

Stort økonomisk tap

Mester Grønn innrømmer at det går utover firmaet økonomisk, og har beregnet et tap på flere millioner kroner. Miljøsjefen understreker at mange av artiklene ikke vil være ute av butikkene før til neste år.

TAP: Mester Grønn taper millioner på å fjerne plastglitteret. Foto: Mester Grønn

– Vi har en miljøengasjert eier, og han skar gjennom at vi skulle slutte med dette. Bruken av mikroplast er et bransjeproblem, så vi håper de andre butikkene følger etter, sier Jagland.

Han forteller at kunder ofte etterspør planter som er pyntet med typiske juledekorasjoner, men har inntrykk av at de ofte ikke er klar over miljøskadene det forårsaker.

– Det er vår oppgave å ikke tilføre produktene som ting ikke bør ut i naturen. Glitter er en naturlig del av hvordan mange nordmenn pynter til jul. Vi håper man skal få snudd denne holdningen, sier miljøsjefen.

Firmaets plan er å selge de samme varene – men uten glitter.

– Gammeldags tenking

Han forteller at blomsterbransjen er en faghandel, med lang tradisjon, og at bransjen derfor har en gammeldags tenkning.

PYNT: Det er ikke bare blomster som pyntes med glitter hos Mester Grønn. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2

– Jeg håper alle de andre vil bli med, og at vi kan kutte glitter sammen. Det er meningsløst å tilføre det til planter og blomster som allerede er fine.

Pressekontakt Vibeke Næss i Plantasjen forteller at plastglitter forekommer på både planter og julepynt i deres butikker.

– Vi er klar over problematikken, og har startet reisen med å redusere antall produkter som har glitter som inneholder mikroplast, sier Næss.

Hun forteller at noen av plantene blant annet har fått glitter av naturlig aluminium eller biologisk nedbrytbart glitter.

– Vi har tett dialog med våre leverandører, både for å skape bevissthet og for å finne alternativer for fremtiden, sier hun.

– Må bli slutt

Statssekretær Atle Hamar i klima- og miljødepartementet oppmuntrer næringen til selv å ta ansvar, og slutte med å selge produkter som har potensiell skadeeffekt på naturen før et forbud kommer.

– Og ikke minst være med og utvikle miljøvennlige og bærekraftige produkter som kan erstatte de som forurenser, sier Hamar.

Han mener derimot det aller mest effektive for å bli kvitt produkter med mikroplast, er å få på plass internasjonale reguleringer som treffer mange land.

ANSVAR: Statssekretær Atle Hamar Foto: Venstre

– Det må bli slutt på at mikroplast forurenser naturen og havene våre. Vi får stadig ny innsikt i hvordan ulike produkter bidrar til utslipp av mikroplast til naturen, slik som for eksempel glitter, sier Hamar.

Det europeiske kjemikaliebyrådet (ECHA) har foreslått å forby mikroplast, men et endelig vedtak foreligger ikke. Saken er ute til høring.

Miljøfyrtårn mener forbudet ikke vil gjelde tilsatt mikroplast, som er kategorien plastglitter går under. Miljødepartmentet er derimot under forståelsen av at denne typen vil inngå i avtalen.

– Det er veldig bra at EU nå har foreslått et forbud mot mikroplast tilsatt i produkter, nettopp for å begrense utslippene til miljøet. Dette forbudet skal også gjelde i Norge, og vår forståelse er at glitter vil bli omfattet av dette, sier statssekretæren.