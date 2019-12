Liquid ble for sterke for Faze og norske Håvard «rain» Nygaard under elimineringskampen i Blast Pro Series fredag kveld. Faze drar dermed hjem tomhendte fra Bahrain, men kan være stolte over sterk prestasjon mot et av verdens beste lag i nordmannens aller siste kamp før 2020.

Etter en skuffende prestasjon fra det europeiske laget, og en rask 2-0-seier for det svenske laget Ninjas in Pyjamas torsdag, ble Faze nødt til å spille en best av tre-serie mot et av verdens beste lag for å være med videre i årets aller siste turnering.

Fra en nokså skuffende og ensidig kamp mot svenskene, til en mye mer jevn og dramatisk kamp mot amerikanerne i Liquid, så Faze ut som et splitter nytt lag under dag to av Blast Pro Series. Dessverre for nordmannen og resten av laget var heller ikke fredagens prestasjon god nok til å senke det amerikanske superlaget, selv om det er verdt å nevne at de færreste lag har klart å gi Liquid såpass god motstand som Faze ga like før de selv ble nødt til å takke for seg.