I desember 2018 døde Gerald Cotten (30). Han var sjef for en av Canadas ledende forhandler av kryptovaluta, firmaet QuadrigaCX.

Cotten led av Crohns sykdom, og døde av komplikasjoner med tarmsykdommen da han besøkte et barnehjem i India.

Med sin plutselige død tok han passordet til kryptokontoer med en verdi på over én milliard kroner med seg i graven.

Nå er det flere som mistenker at 30-åringen ikke er død i det hele tatt – og vil grave opp liket for å bevise det.

1,6 milliarder borte

Det er hittil ingen som har klart å omgå krypteringen som beskytter passordene, og QuadrigaCX har rett og slett måtte fortelle kundene at pengene er tapt.

Det er derimot ikke alle som godtar at pengene, som tilsvarer 1,6 milliarder norske kroner, er borte for alltid.

Etter lang tid med rykter om at Cotten fortsatt er i live har advokatene til flere av kundene bedt politiet i Canada om å grave opp kroppen til 30-åringen, skriver The Guardian.



Ønsker obduksjon

Politiet mottok fredag anmodningen fra advokatfirmaet Miller Thomson LLP.

I brevet står det at de både ønsker en oppgraving og en obduksjon fra liket. De skriver årsaken for ønsket er mistenkelige omstendigheter rundt Cottens dødsfall.

– Det er et behov for sikkerhet rundt spørsmålet om Cotten faktisk er død, står det i brevet.

Advokatfirmaet ønsker at oppgravingen skal skje innen våren 2020 for å forhindre videre nedbrytning av kroppen.

Brukte kundenes penger

Ønsket om å grave opp Cottens lik kommer i kjølvannet av flere oppdagelser gjort etter 30-åringens død.

Regnskapsfirmaet Ernst & Young, som hadde til oppgave å revidere selskapet under konkursbehandlingen, oppdaget at Cotten hadde brukt en stor del av kundenes penger i investeringer som har ført til tap.

De oppdaget også at et betydelig beløp ble brukt til å finansiere en overdådig livsstil for han og kona. Det inkluderer bruk av private jetfly og luksuriøse biler.

Det er også kjent at både både kanadiske skattemyndigheter og FBI etterforsker firmaet QuadrigaCX.

Mottar dødstrusler

Like etter Cottens død hyret enken Jennifer Robertson en IT-spesialist for å få tilgang til kontoene, men eksperten har ikke klart å omgå krypteringen.

Hun har etter gründerens død mottatt dødstrusler fra flere misfornøyde kunder.

– Den bærbare datamaskinen som Gerry utførte selskapenes virksomhet på er kryptert, og jeg vet ikke passordet eller gjenopprettingsnøkkelen. Til tross for gjentatte og flittige søk, har jeg ikke klart å finne dem skrevet ned noe sted, har hun uttalt i rettsmøter.

Til tross for at hun ikke har tilgang på kontoene, har Ernst & Young klart å hente inn 164 millioner kroner i kontanter og 61 millioner kroner i eiendeler fra Robertson.