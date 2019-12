Elbilene har kommet for fullt i det norske markedet de siste årene. Neste år er det ventet at minst annen hver nybil her til land vil være elektrisk.

Her snakker vi personbiler. For el-varebiler går det tråere, selv om også dette markedet har begynt å røre på seg.

Nå har Nissan slått seg sammen med et norsk selskap og kommer med en bil som er helt unik i markedet. De har tatt utgangspunkt i den elektriske varebilen e-NV200 – og bygd den om til pickup

Etter at de har produsert verdens mest solgte elbil, Leaf, siden 2010, kom Nissan med e-NV200 i 2014. I fjor fikk modellen en oppgradering med blant annet ny 40 kWt-batteripakke, som økte rekkevidden til 200 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Som pickup kommer den i to utgaver. Med fast plan eller plan med tipp-funksjon.

Dette kan bli et vanlig syn på norske veier etter hvert.

Bygger om 2.000 biler i året

Ombyggingen foretas av det norske selskapet Lafinto på Rolfsøy, utenfor Fredrikstad. De har høy anseelse i bransjen og er fra før en av Norges største bilombyggere med spesialkompetanse på ombygging av varebiler. De håndterer årlig rundt 2.000 biler.

Bedriften har en rekke norske bilimportører og offentlige etater på kundelisten. Det er det nederlandske firmaet Veth som har utviklet ombyggingskitet for e-NV200, og etter grundig innføring, er Lafinto blitt sertifisert ombygger.

Her er hele bakre del av karosseriet mer eller mindre borte. Spå starter jobben med å bygge opp igjen.

Flere støtteordninger

Prisen for selve ombyggingen er 119.900 kroner. For 10.000 kroner ekstra er tipp-funksjon inkludert. Moms kommer i tillegg. Bilen kan også leveres med ekstra høye sidelemmer, med eller uten gitter. Nyttelasten er inntil 540 kilo og rekkevidden er mer eller mindre uberørt av ombyggingen.

Med støtteordninger fra Enova og flere lokale støtteordninger i ulike kommuner, inkludert blant annet fri bompassering inn og ut av Oslo for elektriske varebiler, har Nissan stor tro på at e-NV200 vil bli attraktiv for flere bedrifter som vurderer denne biltypen.

– De typiske kundene er offentlige etater som park og anlegg, samt andre private aktører som til nå ikke har kunne se muligheten for å gå over til elektrisk varebil, selv om ønsket kan ha vært der. Denne ombyggingen sørger for at enda flere bedrifter nå kan gjennomføre det grønne skiftet, sier varebilansvarlig for Nissan i Norge, Anders Sandvold.

Tippfunksjon er en mulighetene Nissan her tilbyr.

Brukes på flyplass

Blant de første kundene som mottar den nye bilen er Avinor. De skal ta den i bruk på flere av de 44 norske flyplassene de har ansvar for.

– Bilen er praktisk og passer bra til ulike formål på våre flyplasser. Avinor har en ambisiøs miljøstrategi, og skal velge elektrisk der det er mulig, sier seniorrådgiver for rullende materiell i Avinor, Vidar Strøm, som forklaring på hvorfor de valgte nettopp Nissan e-NV200 pickup.

Den første bilen de har bestilt går til Værnes flyplass, der den vil bli benyttet til interne fraktoppdrag. Den vil også bli påmontert utstyr for friksjonsmåling på rullebanen.

