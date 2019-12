Premier League-klubben Arsenal tar avstand fra kommentarene som Mesut Özil la ut på Instagram om den betente politiske situasjonen til folkegruppen uigurer i Kina.

Özil, som selv er tysk med tyrkisk bakgrunn, kritiserte muslimer og verdenssamfunnet for å ikke stå mer opp for uigurene.

Minoritet

Uigurer er en muslimsk minoritet i Kina, og internasjonale rapporter anslår at omkring én million uigurer holdes i hemmelige leirer i Xinjiang-provinsen i Kina hvor det blant annet drives utstrakt hjernevasking.

Kina anklages også for å forby uigurisk språk og å nekte dem å praktisere kulturelle tradisjoner.

Arsenal som fotballklubb har en rekke komersielle interesser i Kina, og ønsker ikke å legge seg ut med Kina. De har gått ut med en uttalelse der de understreker at klubben er politisk nøytral og at de ikke assosierer seg med uttalelsene til Özil, skriver The Guardian.

Lekkede dokumenter

I november publiserte The New York Times mer enn 400 lekkede interne kinesiske dokumenter om hvordan myndighetene jobber for å bryte ned den muslimske etniske minoriteten i det nordvestlige Kina.

Blant dokumentene er en upublisert tale fra president Xi Jinping, som oppfordrer tjenestemenn til å vise «ingen nåde».

Fakta om uigurene Da Kina okkuperte Øst-Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge.

Uigurene kommer denne Xinjiang-provinsen i nordvest-Kina.

Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning.

Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

Det er cirka 2500 uigurer bosatt i Norge

– Frivillig utdannelse

Kina hevder leirene er et tilbud om frivillig utdannelse til den muslimske befolkningen, og de avviser at leirene er interneringsleirer og omtaler dem som yrkesfaglige.

– Med hjelp fra regjeringen har studentene fått stabil jobb og forbedret sin livskvalitet, sa guvernøren.

Uigurene selv kaller kommunistregimets behandling av dem for «kulturelt folkemord».