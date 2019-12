– En ukjent mann tok seg inn i et hus han ikke hadde tilknytning til. Han kledde av seg å la seg i sengen sammen med hun som bodde der. Da damens kjæreste kom hjem ble han jaget på dør, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Beboerne ringte politiet og varslet om hendelsen klokken 04.36 natt til lørdag.

– Vi sendte en patrulje til stedet fordi mannen var beruset og hadde gått fra boligen barføtt. Vi ville forsikre oss om at han ikke lå ute i kulden og frøs.

– Klokken 06 fikk vi melding om at en mann satt og «koste seg» i et utendørs bad til et annet hus. Da vi ankom stedet viste det seg at det var samme mann, sier Strand.

Begge boligene ligger på Bryne, men operasjonslederen er ikke sikker på om det er nabohus det er snakk om.

– Mannen hadde vært på julebord. Om han trodde han var hjemme hos seg selv, eller hva det var, vet vi ikke, sier operasjonslederen.

Politiet kjørte mannen hjem for å unngå at han gjorde flere feiltrinn samme natt.