Drapet på studenten Tessa Majors i New York har fått mye oppmerksomhet i USA, og saken ble ikke mindre rystende etter at en 13 år gammel gutt ble arrestert, mistenkt for ugjerningen.

13-åringen ble funnet med drapsvåpenet, og han skal ha innrømmet at han forsøkte å rane Tessa med kniv.

Han har forklart at de var to kamerater som knivstakk og drepte 18-åringen. En 14 åring er også pågrepet og avhørt i saken, men han er foreløpig ikke siktet, ifølge CBS.

Påtalemyndighetene skal nå beslutte om 13-åringen skal behandles som voksen, eller om han får møte i ungdomsretten.

Gutten er siktet for drap, grovt ran og besittelse av våpen.

Majors ble drept like ved campus onsdag kveld. Politiet tror hun ble overfalt av én til tre gjerningsmenn, men vitner har uttalt at det var snakk om fire, fem gjerningspersoner.

Hun forsøkte å komme seg unna, men kollapset. Hun døde på sykehus kort tid etter. Hun hadde hverken telefon, veske eller penger på seg da hun ble funnet.