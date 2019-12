Det kommer frem i en kunngjøring fra høyesterett fredag, hvor domstolen sier de vil ta stilling til spørsmål om Trumps skattemeldinger og finansopplysninger.

Hevder immunitet

Tidligere har både domstoler i New York og demokratene i Representantenes Hus forsøkt å få tilgang til finansopplysningene. President Trump har forhindret dette ved å nekte dem innsyn.

Lavere rettsinnstanser har beordret presidenten til å frigjøre informasjonen, men presidentens advokater har anket dette helt til høyesterett.

De mener Trumps stilling som president gir ham immunitet fra innsynsbegjæringene. Høyesterett har nå godtatt anken.

Ser frem til å forklare seg

Trump er ikke forventet å forklare seg personlig i retten, og presidentens advokater vil trolig føre saken for ham.

– Vi er glade for at høyesterett har valgt å vurdere sakene mot presidenten. Disse sakene tar for seg viktige konstitusjonelle spørsmål, sier Trumps personlige advokat Jay Sekulow i en kunngjøring gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

– Vi ser frem til å presentere våre skriftlige og muntlige argumenter, fortsetter advokaten.

FORNØYD: Trumps personlige advokat Jay Sekulow ser frem til å føre saken for høyesterett. Foto: Steve Helber/AP

USAs høyesterett består av ni dommere. For øyeblikket anses fire av disse som liberale og fem som konservative – to av de sistnevnte er utnevnt av Donald Trump.

Saken om Trumps finansopplysninger vil tas opp for retten i mars neste år. En avgjørelse vil falle innen utgangen av juni – mindre enn et halvt år før presidentvalget i november.

Første siden Nixon

Donald Trump er den første presidenten siden Richard Nixon som har nektet å offentliggjøre skattemeldingen. Presidenten sier opplysningene revideres av den amerikanske skatteetaten, noe som hindrer ham fra å offentliggjøre informasjonen.

AFFÆRE: Trumps påståtte betalinger til Stormy Daniels granskes av statsadvokaten i New York. Foto: Markus Schreiber/AP

Demokrater i Representantenes Hus har gått rettens vei for å få innsyn i Trumps finansopplysninger. Demokratene anser disse som sentrale bevis i etterforskninger tilknyttet andre staters innblanding i det amerikanske valget.

Statsadvokaten i New York krever innsyn i Trumps skattemeldinger, som vil brukes som bevis i etterforskningen av betalinger gjort av presidentens tidligere advokat Michael Cohen til porno-skuespilleren Stormy Daniels. Skuespilleren hevder hun hadde en affære med Donald Trump før han stilte til valg som president.

Trumps advokater avfeier innsynskravene som et politisk spill mot presidenten.