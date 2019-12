– Sommeren 1968 hentet jeg John med Ringo Starr og George Harrison i Ringos Mercedes og kjørte guttene til kontoret, sier Alan Herring, sjåføren til Starr og Harrison, i en uttalelse fra auksjonshuset Sothesby.

– Da John gikk ut av bilen, la jeg merke til at han glemte solbrillene sine i baksetet, og at det ene glasset og den ene billestangen hadde løsnet. Jeg spurte John om han ville jeg skulle fikse dem for ham. Han sa til meg at det var ikke noe jeg skulle bekymre meg over, de var kun for syns skyld, heter det videre i uttalelsen.

Herring sier at han aldri fikset dem. Brillene ble solgt for 137,500 pund på en nettauksjon fredag til en anonym kjøper. Summen tilsvarer nesten 1,7 millioner norske kroner.

Også andre samleobjekter fra The Fab Four ble fredag solgt, blant annet et halskjede med kubjeller som Harrison brukte. Det ble solgt for 10.000 pund.

– For min families skyld gir det mening for meg å si farvel til min samling mens jeg fortsatt kan fortelle alle historiene som er bak tingene, sier Herring.

Lennon ble drept utenfor leiligheten sin på Manhattan i New York i 1980 da han var 40. Harrison døde av lungekreft i 2001, han ble 58 år. Gruppa ble oppløst i 1970.