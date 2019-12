Politiet meldte om ulykken klokken 23:38.

– En mann er påkjørt av en drosje i Dronning Eufemias gate i nærheten av Thon Hotell Opera, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser at mannen er hardt skadet i hode og nakke etter påkjørselen.

– Han er hardt skadet og har vært inn og ut av bevissthet. Han har fått behandling av ambulanse på stedet, men er nå kjørt til Ullevål Sykehus, sier operasjonsleden.

Politiet holder nå på med undersøkelser på stedet.

– Vi har kontakt med flere vitner og drosjesjåføren. Det er enda litt klart om dette har skjedd i et fotgjengerfelt eller ikke, men vi vil jobbe med å sikre spor i tiden fremover.

Som en følge av ulykken ble området sperret for trafikk en periode. Like etter midnatt fredag opplyser politiet at veien er åpen igjen..

– Vi må nå få gjort de undersøkelsene vi trenger, dette medfører at veien vil bli stengt for trafikk. Hvor lenge er vanskelig å si, men jeg antar det maksimalt er snakk om en times tid, sier Gulbrandsen like før midnatt fredag.