Ole Gunnar Solskjær reiste fra Manchester til Salzburg tidlig fredag morgen. Pappa Alfie Haaland skal ha vært på plass da Solskjær ankom den østerrikske alpebyen, melder VG.

Etter en kort visitt skal Solskjær ha returnert til England, skriver avisen.

– Jeg håper du har forståelse for at jeg ikke kan kommentere alle ryktene som går nå, sier Alfie Haaland til VG.

Tidligere denne uken ble det kjent at Erling Braut Haaland hadde besøkt de tyske klubbene Dortmund og RB Leipzig sammen med rådgiver Mino Raiola og pappa Alf-Inge Haaland.

Torsdag bekreftet RB Salzburg-sportssjef Christoph Freund at de var informert om Haalands tur til Tyskland.

– Pappa Alfie og Erling ønsker å planlegge den best mulige karrieren for ham. Det er en prosess som tar litt tid. Det er en veldig god dialog mellom oss. Vi var informert om alt, sa Freund på presskonferansen i forkant av helgens kamp mot Hartberg, som er den siste i 2019.

Borussia Dortmunds sportsdirektør lot seg imidlertid ikke lokke utpå da spekulasjonene rundt Haaland ble bragt til bordet på en pressekonferanse omtrent samtidig.

– Jeg gjentar meg selv, igjen. Vi kommer ikke til å kommentere ryktene vi leser og hører om nå.

Haaland kan ha spilt sin siste kamp for Salzburg. 19-åringen er nemlig ikke med i troppen til helgens kamp grunnet en skade, opplyser klubben ifølge NTB.

I intervjuet med TV 2 på banen før Champions League-tapet mot Liverpool, gikk imidlertid pappa Alfie Haaland langt i å antyde at det slettes ikke er selvsagt at sønnen selges allerede i januar, de mange storbeilerne til tross.

– Vi vet at han på et eller annen tidspunkt, hvis han fortsetter å spille som nå, vil gå (til en annen klubb), men vi er ganske avslappet til det. Det handler om å finne en klubb som er rett for ham, der han får mye spilletid. Det er ikke så mye hokus-pokus, egentlig, sa Alfie Haaland til TV 2 på indre bane.

Erling Braut Haaland har hatt en eventyrlig sesong for RB Salzburg. Han har scoret 28 mål på 22 kamper – inkludert åtte nettkjenninger i Champions League.