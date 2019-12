Åpenhjertig Lingard: – Jeg måtte fortelle Solskjær sannheten

Manchester United-profilen Jesse Lingard har ikke spilt en like dominerende rolle på Old Trafford denne sesongen som både han og Ole Gunnar Solskjær hadde håpet på.

I et intervju med den engelske storavisen The Daily Mail åpner han opp om at private årsaker er noe av grunnen til at han ikke har prestert som han har ønsket på banen denne sesongen.

Lingards problemer utenom banen startet helt i begynnelsen av sesongen. Moren ble syk, og overlot til 27-åringen å ta vare på sin yngre 14 år gamle bror Jasper, og sin elleve år gamle søster Daisy-Boo.

Broren Jasper får hjemmeundervisning i Lingards bolig, og Manchester United-profilen har i tillegg en datter på ett år. Det ble til slutt for mye å håndtere for Lingard.

– Jeg presterte ikke som ønsket. Solskjær krevde mer av meg. Så jeg følte det beste var å lette på sløret og fortelle ham hvorfor hodet mitt ikke var på rett plass. Så jeg banket på døren hans, forteller Lingard i det lengre intervjuet med The Daily Mail.

– Det har vært vondt

For det å håndtere rollen som toppidrettsutøver for Manchester United, samtidig som har ansvaret for sine to søsken og eget barn, ble til slutt for mye for Lingard.

– Min mor har slitt med ting i mange år, men hun ville aldri egentlig ha hjelp. Det får hun nå. Så jeg har tatt vare på min bror og søster. De bor med meg. Det har vært vondt å se mine nærmeste ha det vondt, og deretter reise og forsøke å gjøre det beste jeg kan på jobb, påpeker han.

– Jeg er normalt en gladgutt som elsker å få andre til å smile. Men den siste tiden har folk sett at jeg har endret meg. Jeg har alltid forsøk å håndtere problemene mine selv, forklarer han.

Samtalen med Solskjær ble et vendepunkt for Jesse Lingard. Han har kun startet seks kamper i Premier League denne sesongen, men kom på banen i de knallsterke seirene mot Tottenham og Manchester United.

– Jeg er en person som liker å håndtere problemene på min egen måte, men det er ikke nødvendigvis den rette måten å gjøre det på. Jeg har alltid brukt uttrykket «vær deg selv», men jeg har innsett at det ikke alltid er mulig. Min far og eldste bror Louie har støttet meg, men mye av det som skjedd har knust hjertet mitt, sier han.

– Jeg fikk en siste sjanse av Solskjær

Lingard røper videre i intervjuet at han fikk en siste sjanse av manager Ole Gunnar Solskjær etter sommerens mye omtalte snapchat-video.