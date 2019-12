Jihadister ankom torsdag kveld en sikkerhetspost i landsbyen Mamuri i delstaten Borno nordøst i Nigeria med et tosifret antall pickup-biler utstyrt med maskingevær.

– De angrep våre menn ved 20-tiden torsdag fra 14 kjøretøy. Det resulterte i en flere timer lang kamp. Våre menn gikk tom for ammunisjon, noe som ga opprørerne overtaket, sier militslederen Babakura Kolo.

Sikkerhetsposten var bemannet av en sivil militsgruppe som kjemper mot jihadister. 14 militssoldater og en politimann ble drept.

Jihadistgruppen ISWAP sendte fredag ut en melding der gruppen påtar seg ansvar for torsdagens angrep. 15 regjeringsvennlige militsmedlemmer ble drept, het det i meldingen. ISWAP stjal to kjøretøy med våpen og ammunisjon fra stedet, het det også i meldingen, som er fanget opp av SITE Intelligence, et nettsted som overvåker jihadisters aktiviteter verden over.

ISWAP har sverget troskap til IS. Gruppen består av krigere som har brutt med den ytterliggående opprørsgruppen Boko Haram, og som den nigerianske regjeringshæren har kjempet mot i ti år.

Samtidig fredag sendte den franske hjelpeorganisasjonen Action Contre la Faim (ACF) ut en melding der det het at jihadister har drept fire nigerianere som ble bortført sammen med ytterligere to gisler 18. juli. I september ble det ene av de to andre gislene drept.