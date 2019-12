Omfanget av angrepet er foreløpig ukjent.

Beau Tidwell, talsperson for borgermester LaToya Cantrell bekrefter til The New Orleans Advocate (NOLA) at det foregår et nettangrep.

Avisen skriver at ansatte har fått beskjed om å skru av og koble ut datamaskinene.

Flere av byen nettsider er nede.