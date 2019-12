Falla: – Så nervøs før renn at jeg blir uvel

11.30: Se langrenn fra Davos

Maiken Caspersen Falla strutter av selvtillit om dagen: VM-tittel i sprint sist sesong og seier i verdenscupåpningen i Ruka.

– Det betyr jo mye, det er jo dette jeg har jobbet for i alle år. Og det gir selvsagt en god selvfølelse å stå på startstreken og vite at dette er noe jeg kan. På mitt beste kan jeg slå de fleste.

Men konkurranse-nerver har hun, så det holder.

– Jeg våknet fredag morgen med hjertebank, over et døgn før løpet her i Davos, og var så nervøs at jeg knapt klarte å spise frokost.

– Og det sier verdens beste sprinter?

– Ja, jeg blir ekstremt nervøs før løp, jeg føler meg uvel, jeg vet ikke hvorfor, det er bare fryktelig mye mye spenning før renn. Og dette får jeg visst aldri helt kontroll på. Jeg bruker mye energi på å se for meg ulike scenarioer i løpene. Men, jeg tror også at dette skjerper meg til å yte mitt meste. Og den dagen jeg våkner på en renndag uten litt puls og sommerfugler i magen så tror jeg ikke at jeg har noe i en finale å gjøre. Selv om det er litt ubehagelig så må jeg ha denne tenningen for å lykkes.

– Da høres jo dette lovende ut med tanke på lørdagens sprint i Davos?

– Tja... Det er alltid mye usikkerhet rundt sprinten i Davos, det er en krevende løype hvor det ofte skjer mye underveis, i tillegg så kan høyden, vi er på vel 1500 meter over havet, gi ulike utslag.

– Hva er Davos-løypa for deg sammenlignet med andre løyper?

- Det er nok ikke favoritt-løypa mi, jeg føler nok ikke at jeg får utnyttet min styrke så godt her. Men,målet er finale og kjempe om de øverste plassene.

– Det er kanskje litt for flatt og for få bakker for en «klatremus» som deg?

– Hehe, jeg liker motbakker og tunge løyper, ja.

– Mange sprinter blir jo avgjort først på de siste metrene, hvor liker du å avgjøre, ved et rykk underveis eller kjøre fram beinet litt kjappere enn konkurrenten på selve målstreken?