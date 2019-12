Ferguson: – Det handler kun om penger

New York Times meldte tidligere denne uken at Real Madrid-president Florentino Pérez har hatt samtaler med flere europeiske toppklubber om planene om en utbryterliga for de europeiske storklubbene.

Ifølge avisen vil ligaen ha to divisjoner bestående av 20 lag fra eksisterende nasjonale ligasystemer. Dette i håp om å konkurrere om det europeiske fotballpublikummet.

Det vil i første rekke gjelde klubber fra de fem ledende europeiske seriene i England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Målet med superligaen er å kunne utfordre Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) FIFAs planlagte utvidelse av klubb-VM. FIFA vil utvide klubb-VM-formatet fra sju klubber til 24 fra og med 2021, og avholde turneringen hvert fjerde år.

– Handler bare om å tjene mest mulig penger

Sir Alex Ferguson, den tidligere managerlegenden til Manchester United, raser mot planene om å danne en ny uavhengig superliga, hvor klubbene får mesteparten av inntektene.

I et sjeldent intervju med ESPN gjør Ferguson det klart at han føler seg sikker på at ingen av klubbene vil forlate Premier League til fordel for å spille i en superliga med utenlandske motstandere.

– Jeg har lest om planene som ønsker å innføre en superliga for alle eliteklubbene i Europa, som vil sørge før at de beste klubbene får enda bedre økonomi, sier Ferguson til ESPN.

– Det den ligaen handler om er uten tvil kun å tjene mest mulig penger. Men jeg er sikker på at dette ikke er attraktivt for våre klubber i Premier League, som for øyeblikket er verdens beste liga. Ligaen har allerede nok av penger og vel finansiert av Sky, BT Sport og nå Amazon. Jeg kan bare ikke se at noen engelske klubber vil forlate Premier League, konstaterer han.

Ferguson, som ledet Manchester United til 13 Premier League-titler og to Champions League-troféer, mener at Champions League fremdeles vil være den mest attraktive internasjonale turneringen også i fremtiden.

– Det å spille i Champions League er attraktivt for spillerne, trenerne og ikke minst fansen. Det vil også fremover være den ultimate klubb-turneringen i fotballen. En rekke klubber med en fantastisk historie vil forsvinne om de forlater Premier League. Jeg vil alltid mene at det er helt urealistisk å splitte opp de hjemlige ligaen, konkluderer skotten.

Massiv motstand

Liverpool vil i løpet av desember forsøke å bli den andre engelske klubben, etter Manchester United, som vinner FIFAs klubb-VM.