Odas (19) rettebørste tok fyr: – Jeg var livredd

Oda Bastiansen Haugli (19) fikk seg en skummel overraskelse da hun skulle rette håret med en rettebørste.

– Jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde reagerte så raskt, sier Oda til TV 2.

Rettebørsten kostet rundt 300 kroner og ble kjøpt på en norsk nettbutikk, men er produsert i Kina.

Luktet brent

19-åringen forteller at hun hadde brukt børsten et par ganger uten problemer. Når hun skulle bruke den for tredje gang begynte hun raskt å lure på om noe var galt.

– Jeg synes det luktet litt brent og svidd da jeg skrudde på rettebørsten. Det var derfor jeg bestemte meg for å filme mens jeg brukte den, sier Haugli.

INTERNETT: Oda kjøpte rettebørsten på internett. Foto: Privat

Hun forklarer at hun ville ha det på video i tilfelle børsten skulle stoppe å fungere. Hun hadde derimot ingen anelse om at den kunne ta fyr.

– Jeg tenkte at «Herre Gud, det går vel bra», sier Oda.

Skvatt til

Oda startet å rette håret og hadde ingen problemer de første fire minuttene.

Rettebørsten har ulike varmeinnstillinger og Oda forteller at man kan stille inn børsten på den varmeinnstillingen man vil ha.

– Plutselig begynte børsten å bytte mellom svak og sterk varme helt av seg selv. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, sier Oda.

19-åringen tok børsten ut av håret for å se hva som skjedde da det plutselig kom gnister og flammer ut av ledningen.

– Jeg skvatt til og slapp den ned på gulvet, sier hun.

Reagerte raskt

Heldigvis var Oda raskt til å reagere. Hun fikk tatt ut stikkontakten og tok med børsten til vinduet for å kjøle den ned.

– Jeg var livredd for at det skulle begynne å brenne, sier hun.

ADVARER: Oda ønsker å dele videoen for å advare andre. Foto: Privat

Oda er glad for at hun klarte å reagere så raskt, men synes det er ekkelt å tenke på hva som kunne skjedd hvis hun ikke var like rask.

– Gulvet kunne kanskje tatt fyr hvis jeg ikke hadde tatt ut stikkontakten med en gang, sier hun.

I tillegg tror Oda at håret hennes kunne begynt å brenne hvis hun hadde hatt børsten i håret da den tok fyr.

Selv om Oda aldri har opplevd noe lignende før, skjønte hun umiddelbart hva hun måtte gjøre.

– Jeg tenkte at rettebørsten ville stoppe å brenne hvis den ble kald. Det var derfor jeg tok ut stikkontakten med en gang og tok den ut i frisk luft, sier Oda.

Feil bruk eller feil i produkt

Sigurd Folgerø Dalen, fungerende informasjonssjef i Brann og Redningsetaten, sier at brann i elektronikk er en gjenganger i brannstatistikken.