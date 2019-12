Med en suksessrik karriere i klubber som Liverpool, Real Madrid og Bayern München vet Xabi Alonso alt om hva som kreves for å bli en fotballspiller i verdensklasse.

Nå er Alonso, som selv var med da Real Sociedad sist spilte i Champions League, tilbake i moderklubben Real Sociedad som reservelagstrener.

Det betyr at han følger med og kjenner Martin Ødegaards prestasjoner for klubben i hans hjerte tett.

– Nå er det bare spilt 16 kamper i La Liga, men påvirkningen hans har vært enorm. Samtidig er Martin i starten av karrieren, sier Xabi Alonso.

Tror mentaliteten vil avgjøre

Han er helt i starten av trenerkarrieren og har ledet Real Sociedads reservelag til en foreløpig 4.-plass på tabellen.

– Martin har kvaliteten som skal til for å bli en av de beste, men det handler ikke om bare én sesong. For å bli en stor spiller, så må du være stabil over mange år, sier 38-åringen.

– Jeg kjenner ham, kanskje ikke så mye som andre, men jeg vet at fotballen prioriteres. Det er viktig. Rundt fotball har du så mange andre ting som kan forandre fokuset ditt, slik at du må være fokusert, sier Alonso.

Og hittil er inntrykket hans at han har fokuset på de riktige tingene.

– Utover kvaliteten (på feltet), så virker mentaliteten stor. Han er ivrig etter å ha nye steg. Så langt har han vist et bra nivå, sier Alonso.

– Hva må han forbedre for å virkelig ta det siste steget?

– Alt! Du kan forbedre alt. Du kan spille med mye rom, du kan spille med lite rom i en kamp. Da må du takle begge deler. Du må hele tiden øve på hvordan du skal løse forskjellige situasjoner. Det er noe du lærer både på trening og noen ganger i kamper. Du kan lære nye ting hele veien, sier Alonso.

– Farlig å sammenligne med Messi

Lørdag barker Real Sociedad og Barcelona sammen i San Sebastian. Selv hvor urettferdig det kan føles for en 20-åring som knapt har spilt kamper i La Liga, er det liten tvil om at enkelte vil sammenligne ham med Lionel Messi.

– Begge er store talent. Jeg kan nesten ikke si noe mer om Messi, fordi alt er sagt. Men Martin... han er så ung. Og så har han funnet et perfekt lag for å vise sin kvalitet for, sier Xabi Alonso.

– Er det urettferdig å sammenligne ham med Messi?

– Alle sammenligninger med Messi er farlig. Det jeg kan si om Martin er at han er en strålende spiller. Han har en stor framtid, og nå må han gripe det. Kvalitetene har han, så vil tiden fortelle. Men at han blir en veldig viktig spiller i europeisk fotball framover, og at han er det nå for Real Sociedad, det er jeg sikker på, sier Alonso.