Colin Firth (59) og Livia Giuggioli (50) går fra hverandre etter over to tiår som ektepar. Paret har to tenåringsbarn sammen. Det er Sky News som melder at paret nå er separert.

Den Oscar-vinnende skuespilleren er for mange mest kjent for sin rolle som forfatteren Jamie i julefilmen Love Actually. Italienske Livia Giuggioli har gjort seg kjent som filmprodusent i hjemlandet og i utlandet.

Ifølge presseuttalelse er forholdet dem imellom fortsatt tett og de vil holde sammen for deres to tenåringssønner Luca og Matte.

Familien har pass både i Italia og i Storbritannia, og de har vekslet mellom å bo i de to forskjellige landene.

Colin Firth har også et barn til fra et tidligere forhold.

STJERNE: Colin Firth var i 2019 å se i den kritikerroste filmen 1917.) Foto: Joel C Ryan / NTB scanpix

Parforholdet mellom filmstjernen og filmprodusenten har ikke bare vært harmonisk. I 2015 tok paret en pause etter at Giuggioli innrømmet å ha hatt en affære med en venn av familien. Paret fant senere sammen igjen.

Mannen som filmprodusenten hadde en affære med er ifølge Sky News den italienske journalsiten Marco Brancaccia. han har senere blitt anklaget for å forfølge Brancaccia. Colin Firth har aldri offentlig kommentert affæren.