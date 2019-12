Det har i tiden før jul blitt diskutert hvorvidt julegudstjenesten bør foregå i skoletiden eller ikke.

I februar i år kom Utdanningsdirektoratet med en oppdatert veileder om skolegudstjenester.

I veilederen oppfordres alle skoler - etter vedtak i Stortinget - å tilby elevene skolegudstjeneste, heter det på regjeringens nettsider.

– Skal praktiseres på fritiden

Det synes Unge Venstres leder, Sondre Hansmark er problematisk.

DÅRLIG IDÉ: Leder av Unge Venstre Sondre Hansmark synes julegudstjeneste i regi av skolen bør avskaffes. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

– Jeg synes det er veldig problematisk at det offentlige skal arrangere for elever. Disse skolegudstjeneste handler ikke om å gå på besøk i en kirke, men å utøve den troen og de religiøse seremoniene som er i kirken, sier Hansmark til TV 2.

Ungdoms-partilederen sier videre at det er spesielt at regjeringen går inn med en slik instruks, da vi skal være en moderne og sekulær stat.

– Jeg mener at religion er noe man skal praktisere på fritiden sin, og på skolen skal man lære om ting. Jeg har ikke noe problem med at elever er på besøk til kirker, moskeer og synagoger for å lære, men her dreier det seg om å praktisere en tro, sier Hansmark.

– Håpløst forslag

Bård Hoksrud i Frp synes forslaget fra Unge Venstre er håpløst.

– Jeg synes det er et håpløst forslag, og Venstre lager her et problem som ikke eksisterer. De som vil har valgfriheten til å velge det bort. Jeg mener at tradisjonene våre og den kristne kulturarven er viktig i Norge, og jeg mener at at alle elever har godt av å få vite om dette her, sier Hoksrud.

– De færreste går i kirken resten av året. Hvorfor skal absolutt elevene i skolegudstjeneste i kirken før jul?

– De skal ha muligheten. Jeg mener det er bra at man oppfordrer skolene til å arrangere et sånt tilbud. For mange handler dette om den kristen kulturarven vår, og det handler om tradisjoner og at dette henger sammen med jula, sier Hoksrud.

Han mener dette er karakterbrist for et parti han trodde var et kulturparti.

– Jeg trodde dere var et kulturparti som var oppta å ivareta tradisjoner og kulturarven vår, men det er dere tydeligvis ikke i denne saken her, sier Hoksrud.