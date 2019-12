– Jeg skulle jo gjerne hatt begge to på startstreken her i Davos og konkurrert mot de. Men samtidig er det aller viktigste vår helse – og da betyr OL-gull, VM-gull eller en verdenscupseier ingenting. Vi skal tross alt ha et liv også etter toppidretten. Dette viser at vi har et støtteapparat og et helseteam rundt oss som tar vare på oss som personer – og ikke bare toppidrettsutøvere, sier Therese Johaug.

TV 2 møter Therese Johaug i Davos, hvor hun har trent siden verdenscuprennene på Lillehammer sist helg.

Norges største skistjerne håper Ingvild Flugstad Østberg snart er tilbake i verdenscupsirkuset.

– Jeg vet jo at Ingvild gleder seg til å gå skirenn igjen. Slik er det sikkert også med Frida. Men helsa er viktigst! Jeg krysser fingrene for at Ingvild er tilbake i Tour de Ski, slår Johaug fast.

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad mener at både Flugstad Østberg og Frida Karlsson har satset for hardt i ønsket om å ta igjen Therese Johaug.

Johaug mener alt handler om å finne den rette balansegangen når det gjelder trening og restitusjon.

– Det er klart at som toppidrettsutøver har du lyst til å prestere, du har lyst til å utvikle deg, lyst til å forbedre deg på ulike felt for å kunne slå de argeste konkurrentene, oppsummerer Johaug, før hun fortsetter:

– Det er jo slik, og det er ingen hemmelighet, at jeg trener mye og har presset meg selv i mange år på ulike ting i trening. Så at noen vil trene mer for å oppnå framgang er jo forståelig, men så klarer de samtidig kanskje ikke helt å finne den rette balansegangen, og da kan vi havne på feil side av «knivseggen», som toppidrett er, mener hun.



Johaug påpeker at det utøveren selv som har ansvaret for å justere treningsmengden.

– Som toppidrettsutøver har du jo også et eget ansvar for å kunne være skikket for å stille til start, sier Therese Johaug, som søndag stiller til start på 10 kilometer fristil i Davos.