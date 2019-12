Her rives en hel bydel på Svalbard: – Veldig trist

Bit for bit tygger gravemaskinen en del av Longyearbyens historie.

Nå er man for alvor i gang med å rive over 30 bygg i området Lia som ligger ved foten av Sukkertoppen. Dette tilsvarer over 140 boenheter.

Dette er den største rivingen av hus i Svalbard sin nyere historie.

Samtidig er det et mål at man skal prøve å ta vare på så mye av materialet fra husene som mulig.

Det betyr at opp mot 95 prosent av bygningsmassen skal saneres og kunne gjenbrukes på en eller annen måte.

– Her blir det kun revet ut det som ikke kan brukes i det hele tatt. I tillegg er det slik at folk kan hente det de har lyst på, og som de kan bruke hjemme hos seg selv, sier Stefan Hauke, maskinfører hos firmaet Norsk saneringservice.

Langs hele veien står husene på rekke og rad.

Her var det familier som bodde for ikke lenge siden. Nå er husene mørke, tomme og kalde.

Gjenbruk er en god tradisjon

Noen innbyggere er her for å hente innredning de ser de kan bruke igjen.

Det meste av trevirke sorteres fint i hauger og skal gis bort.

SKAL BORT: Alle bygningene som er markert med rødt skal rives de neste årene.

Den lokale jeger- og fiskeforeningen på Svalbard skal overta noe av dette for å bruke det til blant annet vedlikeholdet av hytter.

Den lokale skytebanen trenger også en oppgradering.

– Det med å gjenbruke ting er en god tradisjon fra gammelt av her på Svalbard. Fangstmennene brukte gammelt materiale til å vedlikeholde og bygge nye hytter.

– Her oppe er det en viktig ting, sier Ingvild Sæbu Vatn. Hun er arkitekt og jobber hos LPO arkitekter.

Hun jobber tett med prosjektet med å rive husene som ligger i de skredutsatte områdene.

– Samtidig er det en trend blant de unge at man skal gjenbruke så mye som mulig, det samme gjelder for de som er eldre og har levd en stund her på Svalbard, sier Sæbu Vatn.

– Målet er også å kunne flytte hele hus fysisk til andre steder i Longyearbyen. Da tar man enda bedre vare på identiteten og historien, sier Sæbu Vatn.

Dødsskredet er årsaken

Lørdag 19. desember 2015 kom skredet som tok livet av to personer. Det var ingen som hørte eller så skredet som kom lydløst ned fjellsiden fra Sukkertoppen.

De siste årene har skredfaren vært så stort i dette området at Sysselmannen har måttet evakuere folk fra disse områdene de siste vintrene.

Gravemaskinen spiser opp en del av Svalbard sin historie Foto: Nile Ole Refvik

Noen beboere fikk heller ikke lov til å bo i hjemmene siden så lenge det var vinter og snø på Svalbard.

I flere år har det vært diskutert om hvilke tiltak man skulle gjennomføre før man landet på å rive husene.