Farmen-Leif vurderer å gå til sak mot Vivian: – Jeg orker ikke mer

I oktober hadde flere norske medier oppslag om årets Farmen-skandale: En deltaker helte terpentin over kornet på gården.

Denne deltakeren var Leif Haugo Stavenjord. Han mener det hele var storm i et vannglass.

Farmens pressekontakt, Alex Iversen i TV 2, bekreftet den gang at deltakerne inne på gården aldri var i fare.

– Det var aldri deltakerens hensikt å sette noen i fare. Leif ga beskjed med én gang at han hadde sabotert kornet, og én av de andre deltagerne bevitnet også hendelsen. Vi hadde nok sett annerledes på det hvis han hadde gjort dette uten å si fra. Dette får ingen konsekvenser for personen, sa Iversen.

Til tross for at Stavenjord opplyste om sabotasjen umiddelbart etter hendelsen, har en annen Farmen-deltaker, Vivian Kvarven, beskrevet dette som et mulig drapsforsøk.

TV 2 har også understreket at dette er snakk om penselrens, som inneholder stoffet terpentin, og ikke terpentin i sin rene form.

Se video av Farmen-sabotasjen øverst i saken.

Sykemeldt

Leif Haugo Stavenjord sier til TV 2 fredag ettermiddag at det er den totale belastningen i kjølvannet av terpentinsabotasjen, som gjør at han nå vurderer å gå til søksmål mot Kvarven. Han er nå sykemeldt på ubestemt tid.

– Etter at jeg kom ut av gården, jobbet jeg nærmest døgnet rundt, sier maskinføreren, og fortsetter:

FINALEFEST: Her er og Leif Haugo Stavenjord sammen med Jasdeep Singh Kalirai. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

– Det, kombinert med hets og drapstrusler på SMS fra totalt ukjente folk, gjør at jeg nå er sykemeldt på tredje uka. Jeg hadde egentlig ikke planlagt å komme på Farmen-festen forrige søndag, men jeg dro fordi det var flere av deltakerne som ville at jeg skulle komme. Jeg hadde det hyggelig, inntil VG gjorde et live-intervju med meg og Vivian. Der fortsatte Vivian å komme med beskyldninger, og da rant begeret over for meg.

Vivian Kvarven ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Konfrontert

Under direktesendingen til VG ble Kvarven konfrontert med utsagnet om at dette var et drapsforsøk. Da sa hun følgende:

– Hvis det hadde vært naboen din som hadde helt terpentin på maten din, og du kunne dødd, også kommer han to timer etterpå og sier: «Nei, vet du hva. Ikke spis den maten». Hadde du sagt: «Takk skal du ha?»

KRANGEL: Vivian Kvarven og Leif Haugo Stavenjord havnet i en krangel under finalefesten. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

– Du hadde jo ikke sjanse til å spise noen ting, svarer Stavenjord oppgitt, hvorpå Kvarven protesterer.

Krever at hun trekker beskyldningene

Denne uka har Stavenjord tatt kontakt med en advokat, og fredag ettermiddag ble det sendt et brev til Kvarven med et varsel om mulig krav om erstatning for ærekrenkelse.