– Dette er ikke frokost

Vi tok de syv produktene med til God morgen Norge sitt studio for en smakstest. I panelet har vi fire barn og fire voksne, der alle skal finne sin favoritt. De fikk ikke vite hvilke frokostblandinger de skulle smake på forhånd.

Etter å ha smakt på alle sortene, var det tydelig at barna og voksne har forskjellig smak.

FAVORITTENE: Det ble et diplomatisk resultat da de åtte i smakspanelet skulle velge ut sine favoritter i smakstesten. Fra venstre: Oliver Lundaas, Sara Winther, Anniken Lundaas, Ragnar Jarl Jensen, Cecilie Winther, Qiong Nielsen, Frida Winther-Jensen og Tor Andre Nielsen. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

For to av de voksne, Ragnar Jarl Jensen og Anniken Lundaas, var det Smacks, bedre kjent som Honni Korn, som stakk av med seieren. Og det var av en spesiell grunn.

– Det minner om barndommen, forteller Ragnar, før han legger til:

– Det var egentlig alt for søtt, men det er en god dessert.

Mens de to andre voksne, Cecilie Winther og Qiong Nielsen, synes Multigrain Cheerios var best.

For barna ble det også en delt seier. Oliver og Sara likte Wheetos Choco best, mens for Frida og Tor Andre kom Coco Pops Chocos øverst på seierspallen.

– Jeg synes de var gode for de var litt sånn søte, og de hadde en konsistens jeg likte veldig godt, seier Tor Andre om sin favoritt.