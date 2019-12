Den siste tiden har politiet rykket ut til flere store fester med mindreårige ungdommer på Sør-Vestlandet.

Aftenbladet omtalte saken først.

Politiet sier at ungdommene ofte er beruset, og at mange som ikke er invitert ofte er å finne på festene, noe som fører til at festene kommer ut av kontroll.

– Vi er kjent med problematikken og det siste året har vi sett en økning i antall hjemme alene-fester som har kommet ut av kontroll, sier politioverbetjent og seksjonsleder ved forebyggende avdeling i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Søyland.

Han forklarer at det i 2018 ble registret 34 hjemme alene-fester som var ute av kontroll.

I 2019 så langt har politiet registrert over 67 fester ute av kontroll i distriktet.

– Litt av grunnen til at vi nå går ut å advarer mot dette er at vi har sett en økning i antall slike fester. Vi ønsker å øke oppmerksomheten rundt problematikken, sier Søyland.

Snapchat-tjeneste er bidragsyter

En av tingene som politiet har merket seg er at mange av festene har kommet ut av kontroll på grunn av karttjenesten i appen Snapchat. Der kan man se hvor vennene sine i appen befinner seg til enhver tid.

– Vi ser at økningen kan ha en sammenheng med Snapchat-tjenesten. men det er selvfølgelig flere faktorer her, men vi råder folk til å være kritisk til akkurat denne karttjenesten, sier Søyland.

Han sier at de senest forrige helg rykket ut til en ungdomsfest i distriktet der over 40 ungdommer var samlet, og at flere var overstadig beruset.

– Følg med

Søyland oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommene sine om dette og følge med.

– Vi har registret denne trenden og går derfor ut å oppfordrer foreldre til å følge med og snakke med sine ungdommer, sier Søyland