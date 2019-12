Jeg har alltid vært nysgjerrig. Skrekkelig nysgjerrig til og med. Særlig på ting som er pakket inn. Jeg husker for eksempel godt jeg ransaket mutterens klesskap for så å finne det som etter alt å dømme var bilbanen jeg ønsket meg til jul. Det ble noen lange dager til julaften etter det ...

Nå står jeg foran en innpakket, eller i alle fall tildekket, bil. Jeg vet hva som er under teppet, men kjenner likevel litt på den samme sitringen i mellomgulvet. Av flere grunner.

Viktig bil

Bilen under teppet er Volvos nye el-SUV XC40 Recharge. Jeg vet jo hvordan den ser ut. I alle fall nesten. Men denne gangen er det ikke først og fremst utseende som er mest interessant.

Her handler det om mye mer. Dette er definitivt en av de viktigste bilene i Volvos drøyt 90-årige historie.

Hvorfor det egentlig – er det ikke bare en XC40 med elmotor? Jo, det er det. Men det er ikke bare, bare ...

Selv om jeg visste hva som var under duken, var det spennende å se XC40 Recharge på ordentlig.

Det er alltid skummelt å si at noe er det viktigste, eller noe av det viktigste. La meg forsøke å forklare og å sette det litt i perspektiv: Den aller viktigste Volvoen tror jeg er PV som ble vist midt på 40-tallet.

Volvo hadde hårete mål på å selge 8.000 biler. Etter enorm publikumsinteresse ble dette opp justert til 12.000. Når bilen gikk ut av produksjon i 1965 hadde 440.000 blitt laget. En bitteliten bom der altså... Uten denne modellen er det slett ikke sikkert at Volvo hadde eksistert i det hele tatt.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Volvo 240 ble produsert i nesten 20 år ble en viktig bil for Volvo.

Tøffe Volvo-tider

70-tallet var også tøft. Oljekrise, dårlig salg og lav inntjening inn mot og over på 80-tallet tærer på for en liten produsent. Men Volvo hadde heldigvis 240. En modell som for en stor del baserte seg på 140-serien som kom i 1967 og som dermed var billig å produsere. Modellen tok Volvo gjennom krisen og utfordringer. Modellen er også Volvos mestselgende noensinne med 2,8 millioner biler.

Det er ikke så mange som det høres ut som. Biler som VW Golf og Toyota produseres i rundt én million eksemplarer årlig. Volvo brukte nesten 20 år på sine 2,8. Det sier litt.

2000-tallet og samarbeidet med Ford var heller ikke nødvendigvis bare et lykketreff for Volvo. For bare noen år siden var de nede i en ny dyp bølgedal. De satset mye på ett kort, for å komme seg opp igjen. Nemlig den nye SPA-plattformen som dagens store Volvoer bygger på. Det var en enorm investering. De bare måtte lykkes – og det gjorde de.

Debuterer snart i Norge, les mer om Polestar 2 her:

XC40 er ikke veldig stor, men byr på overraskende god innvendig plass.

Kommer mye elektrisk

Volvo er som nevnt en liten bilprodusent. Bilbransjen står overfor store endringer. Nye miljø- og utslippskrav er en del av hverdagen. Kostbare sådanne. Dessuten vet man at måten vi kjøper og bruker bil på framover også vil endre seg. Trolig mye på kort tid. Det samme gjelder ettermarked og forhandlerstruktur.

Det gjelder derfor å være langt framme i skoene og henge på i svingene i en utvikling som går nesten skummelt fort om man ikke skal bli frakjørt.

Slik som mange andre bilfabrikanter står også Volvo foran en stor elektrifiseringsbølge. XC40 Recharge er bilen som starter det showet. Innen 2025 skal Volvo tilby fem elbiler, mens resten av modellflåten også skal elektrifiseres, som enten ladbare hybrider eller mildhybrider. Det er derfor ekstremt viktig at de treffer godt med denne første bilen.

Nye XC40 er bilen som blar over til et helt nytt kapittel i Volvo-boka. Et nytt kapittel hvor vi naturlig nok ikke vet hva som skjer. Men at dette kapittelet blir et nytt og viktig i Volvo-historien er det ingen tvil om.

Siste nytt: Denne bilen er klar for Norge allerede i januar

Har tatt elbil på alvor

Akkurat hvor den nye elektriske XC40-en plasserer seg inn i historiehierarkiet vil bare tiden vise. Men at den er inne på topp 5 er svært sannsynlig.

Det at Volvo starter elektifiseringen med XC40 er smart. For kompakte SUV-er er mer populære enn noen gang. Segmentet er stor og fortsatt voksende.

Bagasjerommet foran, eller frunken, er ikke veldig stor, men praktisk likevel. Sjekk også grillen på bilen. Likner den litt på den som PV hadde?

Dessuten virker det som Volvo har tatt dette med elbil på alvor. Rekkevidden, som ikke er kjent enda, loves å være på mer enn 400 km. Bilen kan lade raskt og den har en praktisk "frunk" foran. Den har bra med effekt og ytelser også. Mer konkret; 408 hestekrefter og den gjør 0-100 på under 5 sekunder.

Volvo Duett, med rektangulær grill og tydelig ramme rundt. Akkurat som XC40.

Dessuten mener Volvo at dette er en av de sikreste bilene de har laget. Med dette i bakhodet bør det være duket for en suksess i Norge.

Nå begynner dette med elbiler å løsne i resten av Europa også. Selv om mange av oss nordmann mener at de kommer litt "sent til festen", så gjelder ikke dette nødvendigvis globalt. Timingen her kan være svært god. For verden er som kjent litt mer enn bare Norge ...

Mange venter på Volvos nye elbil:

Historiske trekk

Kan dette rett og slett bli en nye bestselger? Snakker vi om den "nye" Volvo 240 her? Ikke se helt bort fra det. Husk at i 2019 ligger en firedørs sedan fra USA, og en nesten helt ny produsent, an til å bli Norges mest solgte bil.

Rent designmessig er det ikke store endringer. Litt andre felger, noen emblemer og grillen. Som egentlig ikke er noen grill, men et pyntedeksel foran.

Tak med kontrastfarge er standard på XC40 Racharge. Det var det også på Amazon i sin tid.

Er det bare meg – eller ligner den litt på den Volvo PV / Duett i sin tid hadde? Kvadratisk, med avrundede hjørner og med en tydelig ramme rundt. Der er definitivt noe der ...

Det litt firkantede designet her hørt hjemme på Volvo i årtier. Men har beveget seg fra Herregårdsvogn og over til SUV-er de siste årene.

Tak med kontrastfarge er også standard på XC40 Recharge. Det var heller ikke uvanlig på Volvo Duett i sin tid og på de første Volvo Amazon var dette også standard de to første årene, på slutten av 50-tallet. Tilfeldig? Kanskje. Kanskje ikke.

Les mer om Volvos XC40 Reharge her:

Den første kom midt på 70-tallet

Volvos første elbil fra midt på 70-tallet måtte lade i 10 timer for å kunne kjøre i to ...

XC40 Racharge er heller ikke Volvos første elbil. Den tanken har de nemlig leflet med en stund.



Tidlig på 70-tallet var det oljekrise og det var da Volvo viste sin aller første elbil. En "Postman Pat-liknende" kreasjon, med 13 hestekrefter, som aldri kom produksjon. Ti timers lading holdt til to timers bruk... Det har skjedd litt siden