Det var ikke han som kastet vekk ballen 14 ganger

Når først usikkerheten begynner å vokse, så tar det ikke lang tid før en skal ta igjen det man ligger bak i hvert angrep. Når fokus på arbeidsoppgaver blir erstattet av lett panikk over at VM-gullet ser ut til å forsvinne i det fjerne, så kommer feilene enda oftere. Det er en ond spiral, som bare blir verre når motstanderen leder mer og mer. Frykten for å miste finaleplassen skapte panikk i det norske angrepsspillet.

Jeg skrev før kampen at det slett ikke er sikkert at Norge ville gjort det bedre i VM med alle stjernene med. Og det står jeg for. Men i denne kampen hadde de vært gull verdt. For nå var det en del jenter som sto med et ansvar i en VM-semifinale de aldri har drømt om å få, og når frykten for å feile ble større enn ønsket om å lykkes, så ble mangelen på rutine stor. Da hadde vært godt og hatt Nora Mørk og Veronica Kristiansen på plass.

Hergeirsson prøvde det meste, kanskje litt for mye, for å snu den negative trenden, men Viver hadde mottrekk mot det meste. Han var ikke redd for å legge frimerke på Bredal Oftedal, noe en ikke ser ofte i internasjonal håndball lenger. Bare for å hindre henne i å dominere kampen.

Det ville være historieløst å gå løs på Hergeirsson fordi han ikke klarte å lede denne utgaven av Norge til VM-gull. De har gjort et veldig godt mesterskap. I overkant av det man forventet før man dro til Japan.

Semifinalen ble kanskje et antiklimaks, men det er lov å hylle motstanderen når de er bedre. Og Spania var best i denne kampen. De er strålende bakover på banen og har verdensklassespillere i Nerea Peña og Alexandrina Cabral Barbosa. De fortjener virkelig finaleplassen.

Og det er jo litt gøy at vi får en ny verdensmester.

13 nasjoner (hvis vi skiller Sovjetunionen og Russland) har stått øverst på seierspallen i VM for kvinner. Spania og Nederland er ikke blant dem. Dermed blir tallet på antall verdensmestere 14 etter søndagens finale.

Det er gøy for håndballen. Og det er gøy at det er to lag veldig få trodde på før VM som skal spille finale. Du hadde fått god odds dersom du satset penger på Spania og Nederland i finalen før VM.

Søndag er en av dem verdensmester.