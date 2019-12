En sak fra nyhetsbyrået Reuters førte til overskrifter verden over denne uken, også hos TV 2. Slående bilder fra den berømte fossen viser at der det vanligvis er spektakulære fossefall, er det nå bare en tørr klippevegg.

Tjenestemenn ble sitert på at de aldri hadde sett så lite vannføring i elven, og det ble antydet at klimaendringer kunne være årsaken.

Mer vann enn i fjor

Danmarks Radios graveredaksjon Detektor har imidlertid sett nærmere på saken. De har funnet ut at det faktisk er større vannføring i elven i år sammenlignet med i fjor.

Fra 9. november til 9. desember i år har det gjennomsnittlig rent 214,5 kubikkmeter vann per sekund gjennom Victoria Falls. I fjor var tallet 206,5 kubikkmeter per sekund.

Bildet som viser den tørre klippeveggen, viser bare en liten av det 1,6 kilometer brede fossefallet. Flere andre steder renner det fortsatt vann. Det bekrefter flere turister som har besøkt Victoria Falls denne uken overfor redaksjonen.

– Man kan vel ikke si at en foss eller en elv er tørket ut før det ikke lenger renner vann. Så jeg synes ikke man kan si at Victoria Falls er tørket ut, sier Thomas Friborg ved institutt for geovitenskap og naturressurser ved Københavns Universitet til Detektor.

TØRT: Bildene viser forskjellen i vannføring fra januar 2019 (øverst) til desember 2019 (nederst). Bildet viser bare en liten del av fossefallet og skal være normal sesongvariasjon. Foto: Mike Hutchings

Går ut mot presseoppslag

Folk som har reagert på presseoppslagene, har de siste dagene postet bilder av fossen på sosiale medier under emneknaggen #VistoriaFallsIsNotDry. Også lokale turistmyndigheter vil korrigere inntrykket saken har skapt.

– Det som har manglet i rapportene i media er innsikt i de historiske sesongendringene og endringene i vannføring som er vital informasjon for å få det riktige perspektivet, heter det i en pressemelding fra African Travel and Tourism Association (Atta).

Selv om Zimbabwe har vært rammet av alvorlig tørke i år, er vannføringen i Zambezi-elven og Victoria Falls sterkere enn ved tørken i 1995/96.

– Som ansvarlig myndighet ønsker vi å påpeke at fossen overhodet ikke er tørr. Vi går kraftig ut mot all denne negative oppmerksomheten som har blitt vårt fineste turistprodukt til del og forsikrer interessenter at det ikke er noe som er så spektakulært som Victoria Falls, sier Godfrey Koti ved Zimbabwes turistkontor ifølge nettsiden Daily Southern & East African Tourism Update.