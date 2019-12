I høst foreslo Arbeiderpartiet at det ble innført merverdiavgift på de dyreste bilene, men bare for den delen av prisen som oversteg 600.000 kroner.

Forslaget falt, men Hadia Tajik, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, mener fremdeles at elbilstøtten har en urettferdig sosial profil.

– De som har hatt råd til å kjøpe dyre elbiler, og råd til å suse gjennom bompengesystemer og i kollektivfelt, og på mange måter sluppet billig unna, det har vært de som har mye penger, sier Hadia Tajik til TV 2.

Bompengefritak avgjørende

TV 2 har kartlagt elbiltettheten i alle landets kommuner, og trenden er helt klar: Ni av ti kommuner på elbiltoppen befinner seg nær en av de fire største byene; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det eneste unntaket er Averøy på nordvestlandet.

Årsaken er at elbiler til nå i stor grad har vært et middel for å slippe bompenger. – Både for tilkjøring til by og for bynære øyer, er det felles at man har bomring, og det var rabatten i bomringene gjorde at det lønte seg å velge elbil for mange i en tidlig fase, sier kommunikasjonsansvarlig Unni Berge i Norsk Elbilforening.

Havner hos rike og velstående

Men det er også en stor sosial skjevhet, som ble omtalt i en fersk rapport fra OECD som nylig ble overlevert finansministeren. Også dette gjenspeiles i elbiltettheten. Ser vi på Osloområdet, har villaområder som Nesøya og Holmenkollen en elbiltetthet på 15 prosent (antall elbiler per skattbetaler). Samtidig er tettheten i drabantbyer som Rykkinn og Hovseter, som ligger noen kilometer unna, bare rundt 5 prosent.

Skjevheten bekreftes også av tall fra SSB, som viser at den rikeste tredelen av befolkningen ligger rundt 20 ganger høyere enn hos den minst velstående delen av befolkningen.

– Det er jo sånn at de som kjøper ny bil har bedre råd enn de som opererer i bruktbilmarkedet, og det vil si at det først kommer til å være høy elbilandel hos de velstående som kjøper ny bil, sier Unni Berge.

– De ser det er urettferdig

TV 2 møtte Hadia Tajik hos Jaguarforhandleren Insignia i Oslo. Der fikk hun demonstrert en Jaguar I-Pace med en listepris på 724.000 kroner, som er en av modellene som ville blitt rammet av en gradvis innføring av merverdiavgift.

– Det er en fin bil, vedgår Hadia Tajik. – Men de som har råd til å kjøpe den, de har også råd til å betale moms på deler av beløpet.

Hadia Tajik er opptatt av at elbilstøtten til nå har slått svært skjevt og uheldig ut. Merverdiavgift på en pris over 600.000 kroner er beregnet å gi en halv milliard kroner mer i statskassen, og Tajik synes ikke synd på kjøperne av dyre elbiler.

– Det er ikke riktig å finansiere store deler av kjøpet av dyre luksusbiler. Da kan vi heller bruke den halve milliarden på for eksempel å bygge ladestasjoner i distriktene, sier hun.

– Vanlige folk har jo brukte fossilbiler og er nødt til å betale bomavgifter og parkering, og de ser at dette er urettferdig.