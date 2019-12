Baudenbacher uttrykker sterk bekymring for sammensetningen av utvalget i et brev som TV 2 har fått innsyn i.

Det ble sendt til statsministeren forrige uke.

Han mener tre av de syv medlemmene er inhabile og bør trekke seg.

«Jeg har akkurat fått vite at utvalgsleder professor Finn Arnesen deltok i Høyesteretts behandling av en Nav-sak. Dette er alvorlig», skriver Baudenbacher i brevet.

Finn Arnesen leder utvalget som skal granske Nav etter feiltolkningen av EØS-regler.

Har orienterte departementet om saken

Arnesen sier til TV 2 at han har informert departementet om sin deltagelse i den aktuelle høyesterettssaken.

– Jeg orienterte departementet om min deltakelse i denne saken umiddelbart etter at jeg ble klar over at tiltalte hadde blitt domfelt for trygdebedrageri i lagmannsretten, den 11. november, og skrev den 12. november et notat til departementet der jeg redegjorde for min vurdering av dommens betydning for min og Skoghøys habilitet, skriver han i en e-post til TV 2.

Han ønsker utover dette ikke å delta i en diskusjon om sin egen habilitet mens spørsmålet behandles av justisdepartementet.

Avviser kritikken

Utvalgsmedlem Jens E. Skoghøy mener at han er «klart habil» til å delta i granskningen.

Dette er Nav-skandalen Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.



Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.



Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.



Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.



Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

– I saken Baudenbacher viser til, gikk ikke Høyesterett inn i EØS-rettslige spørsmål, fordi dette ikke var en del av anken. Det var heller ikke grunn til å ta dette opp utenfor anken fordi det aktuelle oppholdet på tre uker inngikk i en periode der tiltalte hadde gitt uriktige opplysninger om sin arbeidsevne. Og fordi det ikke fikk noen avgjørende betydning for domfellelsen, sier Skogøy, som er professor i rettsvitenskap ved UiT, til TV 2.

– Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved min uhildethet til å behandle EØS-rettslige, legger han til.

Skal vurderes av Justisdepartementet

Statsminsterens kontor viser til at behandlingen av EØS-saken ligger hos Arbeids- og sosialdepartementet og ønsker ikke å kommentere saken.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at hun er kjent med at det er reist spørsmål om utvalgets habilitet.

– Leder av utvalget Finn Arnesen og medlem Jens Edvin Skoghøy har tidligere oversendt en vurdering av egen habilitet i forbindelse med at de pådømte en sak i Høyesterett i 2012. Dette er i samsvar med ordningen i Forvaltningsloven § 8. Denne vurderingen skjedde umiddelbart etter oppnevningen og før utvalget startet sitt arbeid. Deres vurdering er at de ikke er inhabile, skriver hun i en epost.

Etter at flere har reist spørsmålet om habiliteten til Arnesen, Skoghøy og Fløistad, har saken blitt oversendt til Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, opplyser Hauglie.

– De vil gjøre en selvstendig og uavhengig vurdering av deres habilitet. Regjeringen vil på vanlig måte avvente Lovavdelingens vurdering. Jeg håper at den vil foreligge raskt, sier statsråden.