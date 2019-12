Vegar Valbø (32) var frier i Jakten på kjærligheten i 2018. Han ble valgt av bonden Gudrun Austli, men i etterkant av det siste valget, ble han vraket til fordel for en annen frier.

Ingen kjæreste

I år var målet å finne seg en kjæreste i «kjærlighet til alle», men slik gikk det dessverre ikke for Drangedølingen.

FEM FRIERE: Vegar Valbø med sine friere i «Kjærlighet til alle». Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg er ikke lei meg for at at jeg ikke fant kjærligheten. Det er sånt som skjer, spesielt når det er blinddate, da vet man aldri, sier Vegar Valbø til TV 2.

Av fem friere valgte han til slutt, frieren Katrine Fjelldalselv. De to besøkte hverandre i Drangedal og Trondheim, men forelskelsen tok dessverre slutt.

– Det som gikk galt, var nok at vi bor langt fra hverandre, da må en av oss flytte og det blir ikke meg. Vi hadde det veldig fint når vi var sammen i programmet og vi har fortsatt en god tone, så jeg har bare positivt å si om Katrine, sier Vegar Valbø til TV 2.

Ta kontakt

Vegar Valbø har dermed vært med i to kjærlighetsprogram på TV 2 uten å lykkes med å finne lykken. Nå håper han at det dukker opp ei jente i nærmeste fremtid

– Nå må jeg komme meg på Tinder igjen, også får jeg holde øynene oppe når jeg er på puben i Drangedal. Jeg har ikke møtt noen og oppfordrer alle single damer til å ta kontakt på sosiale medier, avslutter Vegar.