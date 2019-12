Den norske Salzburg-spissen er ønsket av flere europeiske storklubber, og denne uken skal han ha vært på besøk i både Borussia Dortmund og Leipzig for å sjekke ut forholdene.

På en pressekonferanse foran helgens bortekamp mot Fortuna Düsseldorf, bekrefter Leipzig-trener Nagelsmann at han har møtt spissensasjonen Haaland, ifølge nettstedet sport.de.

– Jeg forsøkte å forklare min idé om fotball på godt engelsk, og jeg synes det var en god samtale. Men det er ikke noe nytt å kunngjøre, sa han.

Dortmund og Leipzig møtes i 1. Bundesliga tirsdag, og Nagelsmann fikk spørsmål om han tror Leipzig vil ha en fordel i Haaland-jakten med en eventuell seier i den kampen.

– Det må vi nok spørre ham (Haaland) om, men det kan være et argument, sa Leipzig-treneren.

Han sa samtidig at han ikke har noe skrikende behov for nye spillere allerede i januarvinduet. Det virker mer og mer sannsynlig at Haaland forsvinner fra Salzburg allerede i vinter.

Nagelsmann sier at han og sportssjef Markus Krösche alltid er på utkikk etter forsterkninger, men legger til:

– Jeg ser ikke noe presserende behov nå.

Erling Braut Haaland har hatt en fantomsesong for Salzburg og levert scoringer nærmest på bestilling. 19-åringen fra Jæren scoret åtte mål på seks kamper i mesterligaen, og totalt har han scoret 28 mål på 22 kamper.

(©NTB)