Sykepleierne lærer ulike teknikker for å blant annet komme seg ut av kvelertak.

– Det vi trener på, er forsvarsteknikker og hvordan den ansatte kan hindre eller komme seg vekk fra faretruende situasjoner, sier instruktør Robert Vingsnes til avisen.

Vingsnes understreker at de ikke trener på kast eller vold mot pasienter, men at de trener på defensive teknikker.

Sykehjemmet sier til Aftenposten at de har 68 pasienter, og at de tidligere har måttet ringe politiet for hjelp med utagerende pasienter.

De opplyser også at ansatte har blitt sendt på legevakten etter å ha blitt forsøkt kvelt av pasienter.

(NTB)