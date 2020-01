Sukkerfri testvinner

Grøt av ulike typer korn har blitt populært, enten det er til frokost, lunsj eller middag.

De siste årene har det kommet flere typer ferdiggrøt på markedet, som ikke krever stort mer enn at du klarer å hive den i mikroen.

Matkontrollen har smakstestet og sett nærmere på næringsinnholdet i ti ferdiggrøter.

I panelet sitter youtuberne Nellie Krokstad, Ole Johannes Ferkingstad, Marcus Enerud og student Aleksander Ekrem.

Under smakstesten ble grøtene delt inn i tre kategorier – risgrøt, rømmegrøt og korngrøt. Panelet trekker frem en favoritt i hver av kategoriene, før de kommer frem til en hovedvinner.

Sukkerfri variant overrasker

I kategorien «risgrøt» smakte panelet på produkter fra Fjordland, Toro, Nordfjord, Coop og First Price.

Både «Fjordland Risgrøt» og «Fjordland Risgrøt Uten Tilsatt Sukker» falt i god smak. Panelet trodde imidlertid at den sukkerfri varianten de smakte på fra Fjordland, var Fjordland sin risgrøt med sukker.

– Søt og god, sier Ferkingstad.

– Den er mye søtere. Jeg tror dette er Fjordland med sukker, ja, sier Krokstad.

PÅ HVER SIN SIDE AV SKALAEN: I risgrøtkategorien ble Fjordland sin uten tilsatt sukker kåret som den beste på smak. Firstprice sin fall ikke i smak hos panelet.

– Grufull!

Risgrøtene fra Nordfjord, Toro og Coop havnet midt på treet, men det var grøten fra First Price som fikk bunnplasseringen i denne kategorien.

– Jeg vil kategorisere smaken som grufull, sier Ferkingstad.

– Den ser vannete ut og har en annen type søtsmak. Nesten som om det er noe tilsatt, sier Krokstad.

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, har følgende kommentar til testpanelets vurdering:

– Vi må bare beklage at testpanelet har hatt en dårlig opplevelse. Heldigvis ser det ut til at de fleste av kundene våre er fornøyd med grøten. Grøten selger bra, og det har vært tilnærmet ingen reklamasjoner siden vi endret resept for halvannet år siden, sier hun.

First Price sin risgrøt blir imidlertid trukket fram som et fornuftig valg av ernæringseksperten. Se hvorfor lenger ned i saken.

Sur rømmegrøt

I rømmegrøtkategorien er det kun to som kjemper mot hverandre. Coop sin rømmegrøt falt ikke helt i smak.

– Surt, og konsistensen var ekkel, sier Ferkingstad.

– Jeg synes den var god, men jeg tror det er billigvarianten, sier Krokstad.

Også her gjør den sukkerfrie varianten det godt. «Fjordland Rømmegrøt Uten Tilsatt Sukker» er den klare favoritten.