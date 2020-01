Moren sier til TV 2 at hun er veldig redd for at familien blir sendt tilbake Syria.

–Jeg vil ikke tilbake til Syria. Det er ikke et sikkert land for oss lenger. Det finnes ikke et liv for oss der, sier hun.

Samah legger til at de er redde for å gå ut på gaten. De er redde for at tyrkisk politi vil finne ut at de ikke er registrerte.

–I forrige uke kom mannen min hjem veldig sent. Jeg ringte ham, men han svarte ikke. Jeg var så redd for at han hadde blitt sendt tilbake til Syria. Hver dag lever vi med slik redsel, sier hun.

Ahmed har en fluktplan

En annen syrer som vil komme til Europa, er Aymad Al- Ahmed. Han har vært i Istanbul i fem år. Han jobber i en tekstilbutikk og har tre barn.

Da Ahmed kom til Tyrkia første gang, tenkte han at krigen skulle være over i løpet av noen måneder.

Tyrkia og Russland er enige om å etablere en sikker sone i de kurdiske grenseområdene som den kurdiske YPG-militsen nå derfor må forlate. Foto: Sergei Chirikov

–Jeg hadde et hus og et selskap i Syria. Derfor tenkte jeg at jeg kunne dra tilbake når krigen var over.

Etterhvert skjønte han at dette var en håpløs drøm, og ville bygge et liv i Tyrkia.

–Da jeg ville registrere meg i Istanbul, sa myndighetene at det var umulig. Nå har jeg levd i Tyrkia ulovlig.

Ahmed sier at han kan bli deportert på grunn av dette. Han er også redd for å gå ut på gaten.

–Når jeg ser en politimann, endrer jeg rute. Selv om jeg ikke har gjort noe galt, føler jeg meg som en tyv i Tyrkia nå, sier 38-åringen.

Til slutt sier han at han har bestemt seg for å komme seg til Europa. Nå har han litt penger og fluktplan.

–Barna mine kan ikke gå på skolen, fordi vi har ikke registrert oss. Kona mi har vært syk og har begynt å bruke antidepressiva. I det siste har jeg bare tenkt på å flykte Europa. Jeg vil ikke bli en soldat i Syria. Jeg vil heller ikke bo i Tyrkia som et spøkelse. Jeg vil bare et verdifullt liv i Europa, forteller Ahmed.

–Det er en krigssone

Flyktninghjelpen sier til TV 2 at flyktninger ikke skal trues med å bli returnert til en krigssone.

Karl Schembri, Regional medierådgiver i Flyktninghjelpen. Foto: Privat

-La meg være klar og tydelig: Dette er ikke en sikker sone, det er en krigssone. Bomber eksploderer og folk flykter. Tyrkias primære fokus er på det militære og politiske, ikke det humanitære. For at flyktninger skal kunne returneres må det være trygt, sier Karl Schembri, Regional medierådgiver i Flyktninghjelpen.

-De fleste syrerne i Tyrkia er ikke fra nord-Syria, og det å tvinge dem dit er ikke akseptabelt. Det er også et brudd på internasjonal lov. Enhver retur må være frivillig, verdig og sikker, sier Schembri.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.