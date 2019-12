Han er den tredje som blir fengslet.

20-åringen er siktet for medvirkning og for å ha unnlatt å melde fra om en kriminell handling. Han er fengslet i to uker i full isolasjon, skriver Aftenbladet.

Etter at kjennelsen forelå snakket TV 2 med en ordknapp forsvarer.

– Han er siktet for medvirkning og subsidiert for at han ikke har grepet inn, sier Aleksander Steinsvåg til TV 2.

– Hva vil det si?

– Det vil si at han må ha visst om hva som skulle skje og ikke aktivt har grepet inn.

– Hvordan stiller han seg til det han er siktet for?

– Han nekter straffskyld.

– Hvordan har han det nå?

– Han har det tøft.

Torsdag ble to andre menn i 20-årene fengslet i fire uker, siktet for drap og medvirkning til drap. De skal sitte de to første ukene i full isolasjon.

De tre er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Sigbjørn Sveli, som ble funnet død på Regestranden ved Stavanger lufthavn mandag ettermiddag.

(©NTB)