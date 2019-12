Spilte Nintendo – ble banket og ranet av drapssiktet 23-åring

– Det har satt spor i meg. Jeg har blitt mer engstelig, og jeg ble vel litt traumatisert, forteller Frank-Even Aniksdal til TV 2.

Om kvelden den 12. juni i 2017 tok flere personer seg inn i en leilighet på Tau i Rogaland.

En av disse var en 23 år gammel mann som er siktet etter at Sigbjørg Sveli funnet drept på mandag denne uken. Siktede har sagt at han var alene om drapet og at «det ikke var meningen at dette skulle skje». Han har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld, ifølge forsvarer Knut Lerum.

Inne i boligen på Tau i 2017 var Frank-Even Aniksdal og kameraten hans.

Ifølge dommen fra Jæren tingrett gikk gjengen i utgangspunktet etter Aniksdals kamerat, men han opplevde selv å bli banket opp.

Aniksdal ble slått flere ganger med knyttet neve og gjerningspersonene krevde at han skulle overføre penger via nettbanken sin. Blant de som slo var 23-åringen som nå er drapssiktet i Sola-saken.

Truet på livet

Mens Aniksdal ble banket opp, ble kameraten hans knivstukket i låret med en biffkniv. Etter dette stakk gjerningspersonene fra stedet. De tok blant annet med seg mobiltelefoner, lommebøker og en klokke som tilhørte Aniksdal.

På vei ut fikk de to ofrene beskjed om at de ville bli drept dersom de kontaktet politiet.

SIKTET: Den drapssiktede 23-åringen under torsdagens fengslingsmøte i Stavanger tingrett. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Aniksdal kom fra overfallsranet uten varige mén, mens kameraten hans ble sendt til sykehus for å få behandlet stikkskaden.

– Det var fysisk vold. De fant jernrøret på støvsugeren og slo meg med den, forteller Frank-Even.

– Hvis jeg ikke sendte over de 30.000 kronene innen et døgn, så skulle de komme for å halshugge meg.

I retten tilsto den nå drapssiktede 23-åringen at han deltok i handlingene. Hendelsen skjedde mens han var ute på prøve etter å ha sonet en dom for flere innbrudd og vinningsforbrytelser. I retten ble han dømt til fengsel i to år, noe som var en fellesstraff med dommen han var ute på prøve fra.

OFFER: Det var 44 år gamle Sigbjørn Sveli som ble funnet drept på Rægestranden mandag denne uken. Foto: Privat

23-åringens forsvarer, Knut Lerum, vil ikke kommentere historikken til sin klient. Den drapssiktede mannen slapp ut fra fengsel i november, en drøy måned før drapet, får TV 2 opplyst.

Faren til Frank-Even, Frank Aniksdal som er kjent fra TV 2-programmet «Farmen», kaller overfallet på sønnen for «fæle greier» og at han reagerte med sinne og hevnlyst.

– Men det som nå har skjedd, det er virkelig grusomt, sier han om drapet i Sola kommune.